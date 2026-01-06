Odszedł z Wisły Kraków i powiedział to o Rodado

Odra Opole potwierdziła transfer Oliviera Sukiennickiego, a nowy pomocnik już po podpisaniu umowy jasno wskazał, kto najmocniej wpłynął na jego rozwój. W rozmowie z klubowymi mediami wrócił do czasu gry w Wiśle Kraków.

PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Sukiennicki postawił Rodado za wzór

Odra Opole oficjalnie pozyskała Oliviera Sukiennickiego na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Wisły Kraków. Umowa zawiera opcję wykupu oraz możliwość podpisania dwuletniego kontraktu. Dla 22 latka to kolejny ważny krok w karierze, którą od początku budował w międzynarodowym środowisku.

Olivier Sukiennicki urodził się w Częstochowie, lecz już jako nastolatek wyjechał do Anglii. Tam szkolił się w akademiach West Bromwich Albion, Stoke City oraz Manchesteru City. Seniorski debiut zaliczył bardzo wcześnie, bo w wieku 17 lat w rozgrywkach EFL Trophy.

Latem 2024 roku pomocnik przeniósł się do Wisły Kraków. W barwach Białej Gwiazdy wystąpił w 44 meczach, strzelił dwa gole i grał w eliminacjach do europejskich pucharów oraz Superpucharze Polski. To właśnie tam miał okazję współpracować z zawodnikiem, który wywarł na nim największe wrażenie i mógł się od niego najwięcej nauczyć.

– Angel Rodado jest naprawdę wybitnym piłkarzem. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie to, ze potrafi strzelić gola praktycznie z każdej pozycji na boisku. Jest bardzo nieprzewidywalny i czasem wystarczy mu pół metra, żeby trafić do siatki. Jest to prawdziwy lider nie tylko na boisku, ale też poza nim, bo jako człowiek jest zawsze pozytywny i gotowy pomóc w każdej, nawet najmniejszej sytuacji – powiedział Sukiennicki cytowany przez oficjalny serwis Odry Opole.

