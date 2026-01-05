Pomocnik opuścił Wisłę Kraków. Trafił do ligowego rywala

Odra Opole potwierdziła transfer Oliviera Sukiennickiego. 22 letni pomocnik trafił do klubu na półroczne wypożyczenie z Wisły Kraków, a umowa zawiera zapis o możliwym transferze definitywnym.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Odra Opole sięga po wzmocnienie środka pola

Odra Opole oficjalnie poinformowała o pozyskaniu Oliviera Sukiennickiego z Wisły Kraków. Pomocnik będzie reprezentował barwy klubu na zasadzie półrocznego wypożyczenia. W porozumieniu znalazła się także opcja wykupu oraz możliwość podpisania dwuletniego kontraktu.

Olivier Sukiennicki urodził się w Częstochowie. Już jako dwunastolatek wyjechał do Anglii, gdzie przez lata przechodził pełny proces szkolenia. Występował w akademiach West Bromwich Albion, Stoke City oraz Manchesteru City. Seniorski debiut zaliczył w rozgrywkach EFL Trophy, mając zaledwie 17 lat.

Olivier Sukiennicki po powrocie do Polski w sezonie 2022/23 związał się ponownie z Rakowem Częstochowa. Kolejny sezon spędził w Stali Stalowa Wola, gdzie odegrał ważną rolę w awansie do Betclic 1 Ligi. Rozegrał 29 spotkan, strzelił gola i dołożył cztery asysty. TVP Sport wybrało go najlepszym młodzieżowcem rozgrywek.

Pomocnik latem 2024 roku trafił do Wisły Kraków. W barwach Białej Gwiazdy zagrał 44 mecze i zdobył dwie bramki. Wystąpił także w eliminacjach europejskich pucharów oraz w Superpucharze Polski z Jagiellonią Białystok, gdzie kibice wybrali go zawodnikiem meczu.

Olivier Sukiennicki w obecnym sezonie nie miał już jednak takiej pozycji w zespole. Wystąpił w dziesięciu spotkaniach pierwszej drużyny i spędził na boisku 249 minut. Jego odejście było zapowiadane od kilku tygodni. – Wszystko idzie w te stronę, że Olivier odejdzie do Odry Opole – mówił jakiś czas temu Mariusz Jop w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

