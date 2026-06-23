Lech Poznań finalizuje transfer za 3 miliony euro

Lech Poznań jest bardzo blisko pozyskania nowego obrońcy za 3 miliony euro. Ma nim zostać Terry Yegbe z FC Metz. Informacje w tej sprawie przekazał Szymon Janczyk z "Weszło".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Kolejne cenne wzmocnienie Lecha Poznań

Lech Poznań przygotowuje się już do kolejnego wymagającego sezonu. Przed Kolejorzem gra na kilku frontach, bowiem w najbliższym czasie rozpoczną oni eliminacje do fazy ligowej Ligi Mistrzów, przyjdzie też czas na Superpuchar Polski, mecze w PKO Ekstraklasie no i Puchar Polski. Finalnie więc zadanie, które czeka przed ekipą Nielsa Frederiksena, jest spore.

W stolicy Wielkopolski naturalnie wszyscy liczą na awans do Ligi Mistrzów, a nie tylko Ligi Konferencji czy Ligi Europy. Dlatego też klub przygotowuje bardzo mocne letnie transfery. Do tej pory potwierdzono chociażby wykup Luisa Palmy, czy sprowadzenie Mateusza Lisa. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, blisko jest kolejny ruch. Nowym środkowym obrońcą Lecha Poznań ma zostać niejaki Terry Yegbe z FC Metz. 25-letni reprezentant Ghany ma kosztować zespół 3 miliony euro, co oznacza, że będzie to drugi najdroższy transfer w historii klubu.

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Terry Yegbe w minionym sezonie rozegrał w sumie 24 mecze, w których zanotował jedną asystę. Wszystkie te spotkania rozegrał na poziomie Ligue 1. Wcześniej Ghańczyk występował w lidze fińskiej oraz szwedzkiej. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 3 miliony euro. Na koncie ma dwa występy w reprezentacji swojego kraju.

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