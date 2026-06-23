Pogoń Szczecin potwierdziła. Nowy szkoleniowiec objął zespół

Pro Shots/Alamy Na zdjęciu: Oscar Garcia

Pogoń ma nowego trenera, co pokaże?

Pogoń Szczecin w minionym sezonie zaprezentowała się poniżej oczekiwań. Wielu spodziewało się, że Portowcy powalczą nie nie tylko o grę w europejskich pucharach, ale może i znów znajdą się w strefie medalowej. Niemniej rzeczywistość okazała się brutalna i długo zespół Thomasa Thomasberga lokował się w dolnych rejonach stawki.

Końcówka sezonu była dla Pogoni jednak dość optymistyczna i można było się spodziewać, że nowy sezon będzie dla nich lepszy od poprzedniego. Być może faktycznie tak będzie, ale z pewnością nie pod wodzą Duńczyka. Został on zwolniony w dniu rozpoczęcia przygotowań, a teraz ogłoszono nazwisko jego następcy. Alex Haditaghi zdecydował się postawić na Oscara Garcię. Hiszpan ostatnio pracował w Ajaxie, ale to nie jedyny duży klub w jego CV.

53-latek prowadził bowiem m.in. Celtę Vigo, Olympiakos, RB Salzburg, Watford, Brighton czy młodzieżowe zespoły FC Barcelony. W większości dotychczasowych klubów jego misja kończyła się jednak dość szybko.

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– Szukaliśmy trenera z doświadczeniem na najwyższym poziomie, silnym charakterem, pasją do rozwoju zawodników oraz zaangażowaniem w atrakcyjną, ofensywną grę. Oscar posiada wszystkie te cechy, a nawet więcej. Jego zdolności przywódcze, doświadczenie i wiedza piłkarska będą nieocenione w dalszym budowaniu klubu zdolnego do walki o trofea i godnego reprezentowania Szczecina zarówno w kraju, jak i w Europie – powiedział Alex Haditaghi cytowany przez oficjalną stronę klubu.

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