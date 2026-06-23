Wisła Płock będzie mieć nowego piłkarza. Prosto z Legii Warszawa

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Patryk Kun dołączy do Wisły Płock

Wisła Płock w minionym sezonie prezentowała się bardzo dobrze i zajęła zasłużone 8. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. W nowej kampanii może być jednak Nafciarzom zdecydowanie trudniej. W ostatnim czasie w klubie panuje bowiem spore zamieszanie; odszedł prezes, dyrektor sportowy, a wykupiony przez Motor Lublin został Mariusz Misiura. To oznacza, że na starcie przygotowań zespół już musi się przemodelować.

Do tego wszystkiego przychodzą transfery, które są Wiśle niezbędne do utrzymania się w lidze. Jednym z nich ma być Patryk Kun. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, wahadłowy dogadał się już z klubem i po wygaśnięciu kontraktu z Legią Warszawa dołączy do Nafciarzy. Wydaje się, że to solidny transfer i wzmocnienie lewej strony drużyny Adama Majewskiego.

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W zakończonym sezonie Kun w barwach Legii Warszawa rozegrał 19 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Większość tych występów miała miejsce jednak za kadencji Marka Papszuna. Łącznie przy Łazienkowskiej 31-latek wystąpił 88 razy. Znacznie więcej, bo prawie 170 gier ma on na koncie w barwach Rakowa Częstochowa. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 300 tysięcy euro.

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