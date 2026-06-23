Portugalia – Uzbekistan: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy zespół z Półwyspu Iberyjskiego zmaże plamę po wpadce w pierwszej serii gier? Początek tej rywalizacji już dzisiaj o godzinie 19:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nuno Mendes

Portugalia – Uzbekistan: gdzie oglądać?

Mecz Portugalii z Uzbekistanem w 2. kolejce mistrzostw świata 2026 w grupie K zapowiada się jako starcie jednego z faworytów turnieju z reprezentacyjnym kopciuszkiem. W tym momencie Portugalczycy mają na koncie jedno oczko po sensacyjnym remisie 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga i liczą na szybką rehabilitację za tę wpadkę. Z kolei Uzbecy po porażce 1:3 z Kolumbią pozostają bez dorobku punktowego, a teraz staną przed jeszcze trudniejszym wyzwaniem. Początek tej ciekawej rywalizacji we wtorek, 23 czerwca o godzinie 19:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Portugalia – Uzbekistan.

Portugalia – Uzbekistan: transmisja w TV

Starcie w ramach 2. serii gier tegorocznego mundialu obejrzysz na kanałach TVP 2 i TVP Sport. W tych stacjach zawody skomentują Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski.

Portugalia – Uzbekistan: stream online

Mecz pomiędzy Portugalią a Uzbekistanem będzie dostępny także za pośrednictwem internetu. Spotkanie znajdziesz bowiem na platformie streamingowej tvpsport.pl.

Portugalia – Uzbekistan: kursy bukmacherskie

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Portugalia – Uzbekistan: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Portugalia – Uzbekistan? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Portugalia – Uzbekistan? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (23 czerwca) o godzinie 19:00.

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