Portugalia – Uzbekistan: gdzie oglądać?
Mecz Portugalii z Uzbekistanem w 2. kolejce mistrzostw świata 2026 w grupie K zapowiada się jako starcie jednego z faworytów turnieju z reprezentacyjnym kopciuszkiem. W tym momencie Portugalczycy mają na koncie jedno oczko po sensacyjnym remisie 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga i liczą na szybką rehabilitację za tę wpadkę. Z kolei Uzbecy po porażce 1:3 z Kolumbią pozostają bez dorobku punktowego, a teraz staną przed jeszcze trudniejszym wyzwaniem. Początek tej ciekawej rywalizacji we wtorek, 23 czerwca o godzinie 19:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Portugalia – Uzbekistan.
Portugalia – Uzbekistan: transmisja w TV
Starcie w ramach 2. serii gier tegorocznego mundialu obejrzysz na kanałach TVP 2 i TVP Sport. W tych stacjach zawody skomentują Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski.
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Portugalia – Uzbekistan: stream online
Mecz pomiędzy Portugalią a Uzbekistanem będzie dostępny także za pośrednictwem internetu. Spotkanie znajdziesz bowiem na platformie streamingowej tvpsport.pl.
Portugalia – Uzbekistan: kursy bukmacherskie
Portugalia – Uzbekistan: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (23 czerwca) o godzinie 19:00.
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