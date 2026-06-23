Grenwood odchodzi! Wiemy, gdzie zagra gracz Pogoni Szczecin! [NASZ NEWS]

Zanosiło się na odejście Sama Grenwooda z Pogoni i z naszych informacji wynika, że dokonało się. Goal.pl ujawnia, gdzie zagra pomocnik Pogoni.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Niewypał z Anglii

Transfer Sama Grenwooda do Pogoni Szczecin wzbudził poruszenie w polskim środowisku piłkarskim. Dość młody Anglik, z doświadczeniem gry w Premier League. To budziło zaciekawienie i nadzieje. Rzeczywistość okazała się jednak trudniejsza. Greenwood rozczarował i odejdzie z klubu.

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Już wcześniej informowaliśmy, że pojawiło się zainteresowanie tym piłkarzem w jego ojczyźnie. Z naszych najnowszych informacji wynika, że Greenwood faktycznie wróci do Anglii, ale do innego klubu.

Otóż dotarły do nas wieści, że Pogoń uzgodniła odejście Greenwooda do Bristol City. To 12. zespół ostatniego sezonu angielskiej Championship. Warunki finansowe transakcji nie są znane.

Są odejścia, ale są i przyjścia. Dziś Duma Pomorza podpisze kontrakt z nowym napastnikiem.