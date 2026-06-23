Manchester United wyczuł okazję. Real gotowy na odważna decyzję

15:58, 23. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Gianluigi Longari (X)

Real Madryt może latem rozważyć sprzedaż Aureliena Tchouameniego. Francuz nie jest już uznawany za nietykalnego. Jego sytuację uważnie monitoruje klub z Premier League.

Florentino Perez
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Sensacyjny zwrot w Madrycie. Jeden z liderów nie jest już nietykalny

Real Madryt szykuje się do ważnych decyzji kadrowych przed startem nowego sezonu. Jedna z nich może dotyczyć przyszłości Aureliena Tchouameniego, który jeszcze niedawno był postrzegany jako jeden z filarów środka pola Królewskich. Teraz jednak jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście możliwego transferu.

Jak poinformował Gianluigi Longari na X, władze madryckiego klubu są gotowe wysłuchać atrakcyjnych ofert za reprezentanta Francji. Oznacza to wyraźną zmianę podejścia, ponieważ dotychczas Tchouameni znajdował się w gronie zawodników uznawanych za kluczowych dla przyszłości zespołu.

Według wieści insidera decyzja nie wynika z niezadowolenia z postawy piłkarza, lecz z planowanej reorganizacji drugiej linii. Real chce odpowiednio przygotować kadrę do kolejnych wyzwań i nie wyklucza ruchów, które jeszcze kilka miesięcy temu wydawały się mało prawdopodobne.

Sam zawodnik nie zamierza jednak składać broni. Francuz chciałby pozostać w ekipie z Estadio Santiago Bernabuu i nadal walczyć o miejsce w wyjściowym składzie. Mimo to otwartość klubu na negocjacje sprawia, że jego przyszłość staje się jednym z ciekawszych tematów letniego okna transferowego.

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Sytuację uważnie obserwuje Manchester United. Angielski gigant miał już nawiązać kontakt z otoczeniem piłkarza i rozpocząć wstępne rozmowy z agencją Excellence Sports Nation. Celem było przedstawienie sportowej wizji klubu oraz zbadanie możliwości ewentualnego transferu.

Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe. Jeśli na biurko działaczy Los Blancos trafi oferta spełniająca oczekiwania finansowe, przyszłość Tchouameniego w Madrycie może stanąć pod znakiem zapytania. Na razie Francuz koncentruje się na walce o swoją pozycję, ale transferowe spekulacje z pewnością będą nabierały tempa.

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