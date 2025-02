PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Przełożyć wyniki z jesieni na wiosnę

Miedź Legnica rundę jesienną Betclic 1. Ligi zakończyła na 3. miejscu w tabeli z dorobkiem 38 punktów. Podopieczni Ireneusza Mamrota w 19. kolejkach odnieśli 11 zwycięstw, 5 razy remisowali i doznali tylko trzech porażek. Jeśli na wiosnę Miedzianka utrzyma podobną formę, to będzie mogła myśleć o awansie do Ekstraklasy. Szkoleniowiec zespołu zapewnia, że każdy inny cel niż awans o poziom wyżej byłby minimalizmem ze strony klubu.

W okresie przygotowawczym Miedź rozegrała pięć sparingów, a jej bilans to trzy zwycięstwa, remis i porażka. Bezpośrednio przed startem sezonu podopieczni Ireneusza Mamrota wygrali z Csikszereda M. Ciuc (2:0), HJK Helsinki (3:0) i Zorią Ługańsk (2:1).

Kto wygra mecz? Miedź Legnica

Remis

Stal Rzeszów Miedź Legnica 100%

Remis 0%

Stal Rzeszów 0% 4+ Votes

Stal mierzy wysoko, celem awans do Ekstraklasy

Choć po pierwszej części sezonu Stal Rzeszów zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli, to w klubie mierzą wysoko, ponieważ celem jest awans do PKO BP Ekstraklasy. Na ten moment strata do TOP2 to aż 14 punktów, więc bezpośredni awans wydaje się sprawą nierealną. Natomiast do miejsc gwarantujących grę w barażach dystans jest znacznie mniejszy i wynosi tylko 6 oczek.

Stal zimą nie przeprowadziła zbyt wielu transferów, a trzon zespołu stanowią młodzieżowcy. Mimo to zespół Marka Zuba jesienią potrafił zaskoczyć rywali, wygrywając między innymi z Wartą Poznań, czy pierwszy mecz z Miedzią Legnica.

Pozycja Stali byłaby z pewnością dużo lepsza, gdyby nie fatalna końcówka roku. W ostatnich ośmiu meczach w lidze drużyna z Rzeszowa wygrała tylko jeden raz, dwukrotnie zremisowała i poniosła pięć porażek.

Mecze drużyny Miedź Legnica Wisła Kraków 1 Miedź Legnica 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica 4 Pogoń Siedlce 1 Odra Opole 0 Miedź Legnica 2 Miedź Legnica 1 Chrobry Głogów 0 Mecze drużyny Stal Rzeszów Stal Rzeszów 2 Znicz Pruszków 1 Polonia Warszawa 1 Stal Rzeszów 0 Stal Rzeszów 0 Ruch Chorzów 2

W pierwszym meczu lepsza okazała się Stal

Sobotnie spotkanie będzie okazją do rewanżu za porażkę z początku sezonu. Miedź Legnica w 3. kolejce niespodziewanie przegrała na wyjeździe (0:1). Autorem jedynego gola w meczu był kolumbijski obrońca Cesar Pena, który wpisał się na listę strzelców w 77. minucie. Miedzianka spotkanie kończyła w dziesiątkę, ponieważ w ostatnich minutach czerwoną kartkę zobaczył Bartosz Kwiecień.

Miedź – Stal: przewidywane składy

Miedź: Wrąbel – Kostka, Kovacević, Kwiecień, Grudzinski – Kaczmarski, Letniowski, Hartherz, Antonik – Mioc, Walczak

Stal: Raciniewski – Warczak, Kaczor, Kościelny, Simcak – Łysiak – Łyczko, Kądziołka, Thill, Wachowiak – Prokić

Bukmacher przewiduje zwycięstwo Miedzi

Według wyliczeń bukmacherów zdecydowanie większe szanse na triumf ma Miedź Legnica. Procentowo gospodarze mają aż 53.6% szans na zdobycie kompletu punktów, zaś Stal Rzeszów tylko 21.8%. Ten fakt odzwierciedla różnica w kursach, gdyż wygraną Miedzianki oszacowano z kursem 1.51. Z kolei zwycięstwo gości można dodać do kuponu po kursie 5.20.

Wynik Operator Kurs DRUŻYNA 1 1.51 Remis 4.20 DRUŻYNA 2 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2025 20:35 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie