Miał być Inter lub Napoli. Diament Rakowa trafi do Polonii Bytom

Polonia Bytom wypożyczy Antoniego Burkiewicza z Rakowa Częstochowa. Defensywny pomocnik jakiś czas temu był na radarze Napoli oraz Interu. Informacje w tej sprawie przekazał Tadeusz Danisz z "TVP 3 Katowice".

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Polonia wypożyczy wielki diament Rakowa Częstochowa

Polonia Bytom dość przeciętnie weszła w nowy sezon. Beniaminek Betclic 1. ligi miał dobre pierwsze dwie kolejki, w których udało się zdobyć wówczas komplet punków, ale w kolejnych seriach gier jest już gorzej. Ostatnie dwa mecze to dwie porażki, w tym ta ze Stalą Rzeszów, a więc jednym z kandydatów do spadku z ligi. Niemniej dla ekipy z Górnego Śląska nadal bardzo ważne będą kolejne mecze, które pokażą, czy stać ich na coś więcej, niż tylko walka o pozostanie na zapleczu PKO Ekstraklasy.

Aby cel ten się powiódł, konieczne są kolejne wzmocnienia zespołu trenera Łukasza Tomczyka. Według informacji przekazanych przez Tadeusza Danisza z „TVP 3 Katowice”, do Polonii Bytom zostanie wypożyczony Antoni Burkiewicz z Rakowa Częstochowa. 17-letni pomocnik jeszcze jakiś czas temu łączony był z przenosinami do Napoli lub Interu Mediolan, a to ze względu na bardzo duży potencjał, jakim dysponuje.

Antoni Burkiewicz w zakończonej kampanii wystąpił w sumie w 12 spotkaniach dla Podhala Nowy Targ w Betclic 3. lidze, gdzie był także wypożyczony z Rakowa. Zdobył w nich sześć goli oraz zanotował jedną asystę. Defensywny pomocnik na koncie ma jeden występ w reprezentacji Polski do lat 17.

