Wisła Kraków finalizuje mocny transfer! Pomoże w walce o PKO Ekstraklasę

Wisła Kraków jest bardzo blisko przeprowadzenia kolejnego transferu tego lata. Nowym piłkarzem Białej Gwiazdy ma zostać Raoul Giger, o czym donosi "Gazeta Krakowska".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków blisko transferu prawego obrońcy

Wisła Kraków imponująco weszła w nowy sezon Betclic 1. ligi. Piłkarze Mariusza Jopa po pierwszych czterech kolejkach mają komplet punktów i zajmują pozycję lidera tabeli. W niedzielę Biała Gwiazda pokonała zespół Pogoni Grodzisk Mazowiecki 3:2, a wcześniej okazywali się lepsi od GKS-u Tychy, ŁKS-u Łódź oraz Stali Mielec.

Doskonałe wyniki i bardzo dobra gra powodują, że w Krakowie na nowo odżywają nadzieje na awans do PKO Ekstraklasy. Sporo jednak potrzeba pokory w zespole z Reymonta, czego dowodem mają być kolejne wzmocnienia. Według informacji przekazanych przez „Gazetę Krakowską”, nowym piłkarzem Wisły Kraków zostanie Raoul Giger. 27-letni prawy obrońca ze Szwajcarii jest właściwie o krok od klubu i powinien wkrótce zostać ogłoszony.

Raoul Giger obecnie pozostaje bez klubu. W minionym sezonie rozegrał jednak 33 mecze, w których zanotował jedną asystę dla FC Lausanne-Sport – zespołu z najwyższej ligi w Szwajcarii. W sumie na tym poziomie rozgrywkowym ma 62 występy. Dużo więcej, bo ponad 180 razy wystąpił on w 2. lidze szwajcarskiej, gdzie zdobył jednego gola oraz zanotował 18 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 200 tysięcy euro.

