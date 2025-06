Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Antoni Burkiewicz na radarze Napoli i Interu

Raków Częstochowa do tej pory niezbyt specjalnie słynął ze stawiania na młodych, zdolnych piłkarzy z naszego kraju. Właściwie można powiedzieć, że dla ekipy Marka Papszuna konieczność wystawiania młodzieżowca była złym koniecznym, bowiem wielokrotnie w minionym sezonie było tak, że Medaliki grały z tylko jednym Polakiem w składzie. Niemniej mimo tego wkrótce może dojść do zaskakującego transferu 17-latka z Rakowa.

Według informacji, które przekazał Rudy Galetti z „TEAMtalk”, SSC Napoli oraz Inter Mediolan są zainteresowani pozyskaniem Antoniego Burkiewicza z Rakowa Częstochowa. 17-latni środkowy pomocnik miniony sezon spędził na boiskach Betclic 3. ligi, a konkretnie w barwach Podhala Nowy Targ, gdzie był jedną z wyróżniających się postaci. W barażowym starciu o awans do Betclic 2. ligi był zdecydowanie MVP spotkania. Tym samym wiele wskazuje, że może on pójść drogą wielu innych Polaków, którzy w młodym wieku wyjechali do Włoch.

Antoni Burkiewicz w zakończonej kampanii wystąpił w sumie w 12 spotkaniach, w których zdobył sześć goli oraz zanotował jedną asystę. Defensywny pomocnik na koncie ma jeden występ w reprezentacji Polski do lat 17.

Zobacz także: Wisła Kraków ma problem. Klub z Ekstraklasy prowadzi rozmowy z ich celem