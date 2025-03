Pomocnik Wisły Kraków już po badaniach. Podano diagnozę

PressFocus Na zdjęciu: Marko Poletanović

Marko Poletanović przeszedł badania. Optymistyczne wieści

W piątkowy wieczór odbyło się spotkanie między Arką Gdynia a Wisłą Kraków w ramach 22. kolejki Betclic 1. Ligi. Mecz zakończył się wynikiem 2:2 po tym, jak na listę strzelców wpisali się Szymon Sobczaka, Oleksandr Azatsky, Angel Rodado oraz Frederico Duarte. Niestety, w 39. minucie tego pojedynku z powodu kontuzji boisko opuścić musiał Marko Poletanović, którego miejsce na murawie zajął Kacper Duda. 31-letni pomocnik przeszedł już badania, o czym Biała Gwiazda poinformowała w mediach społecznościowych.

“Diagnostyka nie wykazała dużych zmian pourazowych w obrębie stawu kolanowego. Dalsze postępowanie zależy od dolegliwości bólowych. Po ich ustąpieniu zawodnik zostanie wdrożony w trening” – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez Wisłę Kraków. Zatem wszystko wskazuje na to, że skończyło się tylko na strachu, a 31-latek już niedługo powinien wrócić do gry. To na pewno dobra wiadomość dla trenera drużyny Białej Gwiazdy – Mariusza Jopa – dla którego Serb jest ważnym piłkarzem.

Marko Poletanović z powodzeniem występuje w ekipie z województwa małopolskiego od minionego zimowego okienka transferowego, gdy przeniósł się pod Wawel za 50 tysięcy euro z Vojvodiny Novi Sad. Warto dodać, że doświadczony zawodnik grał dla Wisły Kraków również w sezonie 2021/2022, a ponadto przywdziewał koszulki Zagłębia Lubin, Rakowa Częstochowa oraz Jagiellonii Białystok.