Polki zaliczyły cenne zwycięstwo. Komplet punktów w Lidze Narodów [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Natalia Padilla-Bidas

Liga Narodów. Natalia Padilla-Bidas bohaterką reprezentacji Polski

We wtorkowy wieczór byliśmy świadkami wyjazdowego meczu reprezentacji Polski z Rumunią w ramach 2. kolejki kobiecej Ligi Narodów. Nie było to najlepsze spotkanie w wykonaniu zespołu Biało-Czerwonych, ale na szczęście zakończyło się happy-endem i wygraną 1:0. Na gola w tej rywalizacji musieliśmy poczekać aż do 86. minuty, kiedy świetną akcję naszych rodaczek wykończyła Natalia Padilla-Bidas.

Tym samym podopieczne Niny Patalon dopisały do swojego dorobku kolejne trzy punkty, mają na swoim koncie komplet sześciu oczek i są liderem tabeli po dwóch rozegranych pojedynkach w Lidze Narodów. Przypomnijmy, że kilka dni temu reprezentantki Polski pokonały Irlandię Północną 2:0. Biało-Czerwone zrobiły więc następny krok w kierunku awansu z Dywizji B do Dywizji A, gdzie grają najlepsze ekipy.

Warto dodać, że jakiś czas temu reprezentacja Polski kobiet po raz pierwszy w historii wywalczyła kwalifikację na mistrzostwa Europy. Na prestiżowym turnieju, który zostanie rozegrany w tym roku, drużyna prowadzona przez Ninę Patalon zmierzy się w fazie grupowej z Niemkami, Dunkami oraz Szwedkami. Euro 2025, w którym weźmie udział 16 zespołów, odbędzie się w Szwajcarii w dniach 2-27 lipca.

Rumunia – Polska 0:1 (0:0)

0:1 Natalia Padilla-Bidas 84′

Rumunia: Paraluta – Nicoara, Stanciu, Ficzay, Gered – Iordachiusi, Bortan, Vatafu, Olar-Spanu – Ciolacu, Balaceanu

Polska: Szemik – Matysik, Woś, Dudek, Zieniewicz – Kamczyk, Achcińska, Grabowska – Padilla-Bidas, Pajor, Wiankowska