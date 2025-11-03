10 meczów bez wygranej i wystarczy. GKS Tychy z konkretną decyzją

17:22, 3. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  GKS Tychy

GKS Tychy po serii spotkań bez wygranej jest zaangażowany w grę o utrzymanie w Betclic 1. Lidze. Tym samym władze klubu zdecydowały się na ruch związany ze sztabem szkoleniowym.

Piłkarze GKs-u Tychy
fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKs-u Tychy

Artur Skowronek przestał być trenerem GKS-u Tychy

GKS Tychy nieźle zaczął trwający sezon, notując nawet passę meczów bez porażki. Później jednak sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Fakty są takie, że Ślązacy są obecnie zaangażowani w grę o utrzymanie w Betclic 1. Lidze, co skutkowało tym, że władze klubu podjęły ważną decyzję związaną z pracą dotychczasowego sztabu szkoleniowego.

„Zarząd KP GKS Tychy S.A. podjął decyzję o zakończeniu współpracy z trenerem Arturem Skowronkiem, który nie będzie prowadził już drużyny GKS-u Tychy. Z zespołem żegna się również asystent szkoleniowca, Sebastian Tomaszewski” – brzmi komunikat opublikowany przez biuro prasowe Trójkolorowych.

Na razie nie została podjęta decyzja w sprawie wyboru nowego trenera. Swego czasu w mediach pojawiły się spekulacje dotyczące Kamila Sochy, prowadzącego obecnie Unię Skierniewice. Drużyna ta jest aktualnie liderem Betclic 2. Ligi z 31 punktami na koncie, ex aequo z Olimpią Grudziądz.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę tyszanie rozegrają spotkanie w ramach 16. kolejki Betclic 1. Ligi. Zmierzą się wówczas na swoim stadionie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:00.

GKS przystąpi do tej potyczki, chcąc w końcu odnieść upragnione zwycięstwo. Ekipa z Tychów ostatni triumf zanotowała dawno temu, bo 21 sierpnia, kiedy w pokonanym polu zostawiła Puszczę Niepołomice (2:1). Z kolei ostatni mecz u siebie Trójkolorowi wygrali w pierwszej kolejce sezonu, pokonując Miedź Legnicę (4:3). Ogólnie w obecnych rozgrywkach tyszanie mają na swoim koncie tylko trzy zwycięstwa i trzy remisy, co łącznie daje drużynie 12 punktów w tabeli.

