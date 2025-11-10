ŁKS szuka nowego trenera. To on może przejąć zespół

ŁKS Łódź w tym sezonie radzi sobie bardzo przeciętnie, a właściwie trzeba powiedzieć, że po prostu słabo. Według informacji przekazanych przez Bartosza Wieczorka z "TVP Sport", Szymon Grabowski odejdzie z klubu, a zastąpić go może Tomasz Kaczmarek.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

ŁKS zmieni trenera, Szymon Grabowski odejdzie z zespołu

ŁKS Łódź w tym sezonie miał walczyć o powrót do PKO Ekstraklasy. Okazuje się jednak, że pomimo sporych ambicji i jak się wydaje również możliwości, kolejny sezon będzie trzeba zapisać na straty pod tym względem. Obecnie bowiem w ligowej tabeli piłkarze Rycerzy Wiosny zajmują 12. miejsce z dorobkiem 21 punktów w tabeli Betclic 1. ligi.

Po ostatniej porażce z Puszczą Niepołomice jednak coraz więcej, a właściwie już prawie wszystko, wskazuje jednak, że misja Szymona Grabowskiego zostanie zakończona. Według informacji przekazanych przez Bartosza Wieczorka z „TVP Sport”, szkoleniowiec przestanie prowadzić zespół ŁKS-u, a klub poszukuje już następcy. Może nim zostać Tomasz Kaczmarek, obecnie asystent w holenderskim zespole NAC Breda.

W przeszłości Tomasz Kaczmarek samodzielnie prowadził zespół Lechii Gdańsk, a także był bliskim współpracownikiem Kosty Runjaicia w Pogoni Szczecin. 41-letni szkoleniowiec samodzielnie prowadził także FC Den Bosch, ale na poziomie 2. ligi holenderskiej trudno mówić o jakichkolwiek sukcesach, gdyż średnia punktowa, którą zanotował to 0,74 pkt./mecz.

Aktualizacja: Kilka chwil później redaktor Wieczorek zdementował swoje informacje i jednak to nie Tomasz Kaczmarek może objąć zespół.

