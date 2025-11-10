Legia sondowała to nazwisko nowego trenera! Nie do wiary

Legia Warszawa szuka nowego trenera, a jeden z tropów zaprowadził nawet do sensacyjnego nazwiska. Klub miał bowiem sondować możliwość zatrudnienia Thiago Motty, byłego trenera Juventusu, o czym poinformował serwis "FootMercato".

Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Thiago Motty znalazł się na radarze Legii?!

Legia Warszawa w tym sezonie radzi sobie bardzo przeciętnie i jest to i tak dość eufemistyczne określenie, bowiem to, co dzieje się z klubem z Łazienkowskiej w ostatnich tygodniach to już spory kryzys, który zapowiada kolejny sezon bez mistrzostwa Polski. Oznacza to, że pomimo ciekawych – przynajmniej na papierze – transferów latem, klub znów skazany będzie na walkę o możliwość gry w eliminacjach europejskich pucharów.

Aby ratować jakkolwiek ten sezon, władze stołecznej ekipy zdecydowały się na zmianę szkoleniowca. Zwolniony został Edward Iordanescu, a tymczasowo obowiązki przejął Inaki Astiz. Niemniej docelową opcją najpewniej jest ktoś inny, a przynajmniej powinien być, bowiem pod okiem asystenta nie ma zbyt wielkiej poprawy w grze oraz wynikach Wojskowych.

W ostatnim czasie łączeni z Legią Warszawa byli chociażby Maciej Skorża, Ante Simundza oraz Nenad Bjelica. Teraz wiadomo jednak, że ten pierwszy kompletnie nie jest zainteresowany takim scenariuszem. Sensacyjne informacje przekazał jednak serwis „FootMercato”. Według wieści przekazanych przez to źródło, Legia miała sondować w ostatnim czasie możliwość zatrudnienia Thiago Motty, a więc byłego trenera Juventusu.

To jednak raczej scenariusz z gatunków science fiction, bowiem przede wszystkim ze względów finansowych Włoch jest poza zasięgiem stołecznego klubu. Poza tym także sama pozycja Legii w europejskim futbolu wydaje się zbyt mała, aby skusić takiego szkoleniowca.

Zobacz także: Legia sięgnie po Macieja Skorżę? Jest stanowisko trenera