ŁKS sprowadził nowego piłkarza. Teraz ma najdroższą kadrę w lidze

Bastien Toma został nowym piłkarzem ŁKS-u Łódź. Środkowy pomocnik podpisał umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia. Po tym ruchu, kadra łodzian jest najdroższa w 1. lidze według serwisu "Transfermarkt".

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski

ŁKS ma nowego środkowego pomocnika

ŁKS Łódź z pewnością wyobrażał sobie nieco lepiej początek tego sezonu. Do tej pory podopieczni Szymona Grabowskiego zainkasowali w sumie tylko 11 punktów, co po dziewięciu rozegranych meczach daje im odległe, 11. miejsce w tabeli Betclic 1. ligi. Dla zespołu, który ma aspiracje awansu do elity, jest to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Z tego też powodu już po zamknięciu okienka transferowego, w klubie zdecydowano się na jeszcze jeden transfer. Nowym pomocnikiem Rycerzy Wiosny został Bastien Toma. Środkowy pomocnik ze Szwajcarii podpisał roczną umową z opcją przedłużenia o kolejny sezon. 26-latek w przeszłości występował w wielu klubach, a na koncie ma występy w rodzimej lidze oraz Belgii.

Ostatni sezon Bastien Toma spędził w zespole FC St. Gallen, wystąpił łącznie w 48 spotkaniach, w których zdobył trzy gole oraz zanotował osiem asysty. W sumie dla tej ekipy ma prawie 100 gier i sześć trafień oraz 12 ostatnich podań. Wcześniej reprezentował także barwy FC Sion oraz KRC Genk. Na jego koncie jest kilkadziesiąt spotkań w europejskich pucharach. Serwis „Transfermarkt” wycenia Tomę na 1,5 miliona euro, a to czyni z ŁKS-u najdroższą kadrę w Betclic 1. lidze według tego samego serwisu.

