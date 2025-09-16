Wisła Kraków mocno osłabiona. Nowy nabytek wypada na dłużej!

Wisła w osłabieniu. Najbliższe mecze bez nowego skrzydłowego
Wisła Kraków ma za sobą dwa dość nieudane spotkania. Po atomowym początku złapała zadyszkę i zdobyła tylko punkt w ostatnich dwóch kolejkach. Jeszcze przed przerwą reprezentacyjną poległa na wyjeździe z Miedzią Legnica, a w tę sobotę tylko zremisowała przed własną publicznością z Odrą Opole. Wciąż pozostaje liderem pierwszej ligi, ale musi wrócić do wygrywania, aby nie dać się dogonić swoim rywalom.
Z pewnością nie będzie o to łatwo, bowiem terminarz teraz przyspiesza, a Biała Gwiazda ma problemy kadrowe. W kadrze na mecz z Odrą zabrakło Marko Bozicia, choć szkoleniowiec nie sygnalizował wcześniej jego urazu.
Po meczu potwierdziło się, że skrzydłowy Wisły wypadł właśnie z uwagi na kontuzję mięśnia przywodziciela. Okazuje się, że problem jest poważniejszy, a Mariusz Jop straci swojego nowego podopiecznego na dłużej. Piotr Potępa informuje nawet o czterech tygodniach absencji.
To oczywiście kłopot dla Wisły, bowiem trener ma mniej pola do manewru w ofensywie. Frederico Duarte prezentuje się gorzej niż w pierwszych kolejkach, podobnie jak Julius Ertlthaler. Mogą oni potrzebować zmiennika, a Bozić wydawał się być znakomitą opcją, aby któregoś z nich zastąpić. Austriak zadebiutował w Wiśle przy okazji rywalizacji z Miedzią Legnica, ale rozegrał zbyt mało minut, aby lepiej go ocenić.