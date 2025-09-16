Wisła Kraków mocno osłabiona. Nowy nabytek wypada na dłużej!

Marko Bozić nie znalazł się w kadrze na ostatni mecz z Odrą Opole. Nowy nabytek Wisły Kraków nabawił się urazu i wypada na nieco dłużej - ujawnił Piotr Potępa.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła w osłabieniu. Najbliższe mecze bez nowego skrzydłowego

Wisła Kraków ma za sobą dwa dość nieudane spotkania. Po atomowym początku złapała zadyszkę i zdobyła tylko punkt w ostatnich dwóch kolejkach. Jeszcze przed przerwą reprezentacyjną poległa na wyjeździe z Miedzią Legnica, a w tę sobotę tylko zremisowała przed własną publicznością z Odrą Opole. Wciąż pozostaje liderem pierwszej ligi, ale musi wrócić do wygrywania, aby nie dać się dogonić swoim rywalom.

Z pewnością nie będzie o to łatwo, bowiem terminarz teraz przyspiesza, a Biała Gwiazda ma problemy kadrowe. W kadrze na mecz z Odrą zabrakło Marko Bozicia, choć szkoleniowiec nie sygnalizował wcześniej jego urazu.

Po meczu potwierdziło się, że skrzydłowy Wisły wypadł właśnie z uwagi na kontuzję mięśnia przywodziciela. Okazuje się, że problem jest poważniejszy, a Mariusz Jop straci swojego nowego podopiecznego na dłużej. Piotr Potępa informuje nawet o czterech tygodniach absencji.

Jak wspominał @WojtowiczG Marko Božić doznał urazu przywodziciela. Z tego co udało mi się ustalić wynika, że – jeśli nie będzie żadnych komplikacji – przerwa w grze austriackiego pomocnika potrwa około czterech tygodni. pic.twitter.com/aEGrcHj1RO — Piotr Potępa (@PiotrPotepa) September 16, 2025

To oczywiście kłopot dla Wisły, bowiem trener ma mniej pola do manewru w ofensywie. Frederico Duarte prezentuje się gorzej niż w pierwszych kolejkach, podobnie jak Julius Ertlthaler. Mogą oni potrzebować zmiennika, a Bozić wydawał się być znakomitą opcją, aby któregoś z nich zastąpić. Austriak zadebiutował w Wiśle przy okazji rywalizacji z Miedzią Legnica, ale rozegrał zbyt mało minut, aby lepiej go ocenić.