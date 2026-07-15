Gasparik wskazał główny cel Górnika na kolejny sezon

Górnik Zabrze ma za sobą znakomity sezon, zakończony zdobyciem wicemistrzostwa Polski i Pucharu Polski. Przed zespołem Michala Gasparika kolejne wyzwania - najpierw mecz o Superpuchar Polski z Lechem Poznań, a następnie dwumecz z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Gasparik jasno określił priorytet

Podczas konferencji prasowej poprzedzającej spotkanie o Superpuchar Polski szkoleniowiec Górnika nie pozostawił wątpliwości, jaki cel jest najważniejszy w nadchodzących miesiącach.

– Główny cel to zagrać w fazie ligowej europejskich pucharów, cały rok o to walczyliśmy. W Pucharze Polski chcemy dojść jak najdalej, to normalne, zobaczymy losowanie. W lidze nie wiem, jakie miejsce będzie dobre. Chcemy być jak najwyżej – podkreślił Michal Gasparik cytowany przez Karola Bugajskiego w serwisie „X”.

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Trener odniósł się także do napiętego terminarza, który czeka jego zespół. Jak zaznaczył, gra co kilka dni nie powinna stanowić większego problemu.

– Przygotowanie do gry co kilka dni nie będzie problemem. Jak gramy po czterech dniach, to nie ma problemu, trochę gorzej jest po trzech. Musimy podjąć decyzję, czy przekładamy któryś mecz w lidze, ale na początek będziemy przygotowani – powiedział.

Szkoleniowiec zabrał również głos w sprawie letniego okna transferowego. Przyznał, że kadra jest już niemal zamknięta, choć liczy jeszcze na dwa wzmocnienia w środku pola.

– W kadrze prawdopodobnie dużo już się nie zmieni, ale wierzę, że jeszcze wzmocnimy pozycje 6 i 8. Chcieliśmy się wzmocnić, a jest podobnie, jak wcześniej. Straciliśmy dwóch ważnych piłkarzy, mamy nowego napastnika Prekopa i kilku młodych – dodał Gasparik.