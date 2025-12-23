ŁKS chce pozyskać pomocnika. Na radarze gracz z Ekstraklasy

ŁKS zamierza sięgnąć zimą po zawodnika z Ekstraklasy. Jak informuje Weszło.com, w kręgu zainteresowań łodzian znalazł się Michał Kaput z Radomiaka Radom.

PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

Michał Kaput na celowniku ŁKS-u

ŁKS Łódź zajmuje 11. miejsce po rundzie jesiennej w tabeli Betclic 1. Ligi. Do pozycji gwarantującej awans do PKO BP Ekstraklasy łodzianie tracą osiem punktów. W zimowym oknie transferowym władze klubu planują wzmocnienia, by wiosną włączyć się do walki o powrót na najwyższy szczebel rozgrywek.

Jak informuje Szymon Janczyk z portalu Weszło.com, w kręgu zainteresowań ŁKS-u znalazł się Michał Kaput, obecnie reprezentujący barwy Radomiaka Radom. 27-letni defensywny pomocnik w pierwszej części sezonu Ekstraklasy rozegrał 16 meczów i zanotował jedną asystę. Wystąpił także w meczu STS Pucharu Polski przeciwko Zagłębiu Lubin (0:2).

Radomiak nie zamierza łatwo oddać swojego zawodnika. Z relacji dziennikarza wynika, że ŁKS złożył już ofertę za Kaputa. Jeśli nie uda się sfinalizować transferu zimą, klub wróci do tematu latem. Kaput trafił do Radomiaka latem 2018 roku, a po krótkim okresie w Piaście Gliwice wrócił do Radomia na stałe ponad dwa lata temu.

Kontrakt Kaputa w Radomiu wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Portal Transfermarkt.de wycenia go na 300 tysięcy euro. Po przerwie zimowej ŁKS zmierzy się z Polonią Bytom w ramach 20. kolejki 1. Ligi.