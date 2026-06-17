Mecz Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Hurkacz? (17.06.2026)

Kiedy gra Hurkacz?
Najbliższy mecz Huberta Hurkacza zostanie rozegrany w środę 17 czerwca 2026 roku. Polak zmierzy się z Danielem Altmaierem w 1/8 finału turnieju ATP w Halle. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14:30.
Hurkacz wraca do dobrej dyspozycji na kortach trawiastych. W pierwszym meczu w Halle pokonał Andrieja Rublowa bez straty seta, odnosząc bardzo cenne zwycięstwo nad rywalem z czołowej dwudziestki rankingu ATP.
Daniel Altmaier w poprzedniej rundzie wygrał z Nikolozem Basilashvilim 7:5, 6:4, notując swoje pierwsze zwycięstwo w głównej drabince turnieju w Halle. Bilans bezpośrednich spotkań przemawia jednak za Hurkaczem, który prowadzi 2:0 i nie stracił z Niemcem jeszcze seta.
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Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja na żywo za darmo
Mecz Hubert Hurkacz – Daniel Altmaier można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:
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Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja w TV
Transmisja telewizyjna z meczu Hurkacz – Altmaier będzie dostępna na kanale Polsat Sport.
Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja online
Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
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