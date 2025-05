Legia będzie miała klub partnerski? Nowy pomysł działaczy z Łazienkowskiej [NASZ NEWS]

Sporo mówi się ostatnio o idei klubów partnerskich/satelickich w stosunku do czołówki Ekstraklasy. Chodzi o Raków, Jagiellonię i Legię. Jeśli chodzi o ten ostatni klub, to z informacji goal.pl wynika, że pojawił się nowy trop.

Robert Skalski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Pogoń, ale nie Siedlce



O klubach satelickich czy partnerskich mówi się w kontekście czołówki Ekstraklasy od lat. Raków Częstochowa próbował kupić klub na Słowacji, ale ma też ideę współpracy z sąsiadem. O szczegółach pisaliśmy tutaj. Potem na horyzoncie pojawiła się Jagiellonia Białystok, która chętnie nawiązałaby taką współpracę z Pogonią Siedlce. Informowaliśmy o tym tutaj.



A co do Pogoni Siedlce, to wcześniej ten klub przewijał się w kontekście Legii Warszawa. W 2022 roku prowadzono na ten temat rozmowy, ale nie zostały sfinalizowane. Teraz, jak wynika z informacji goal.pl, znów pojawił się temat Pogoni. Tym razem nie chodzi jednak o Siedlce, a Grodzisk Mazowiecki.

Łączy ich LTC

Patrząc na sprawę z całościowego punktu widzenia wygląda to na bardzo sensowne posunięcie. Pogoń właśnie zaliczyła historyczny awans do 1. ligi, więc Legia miałaby idealną okazję do ogrywania nie mieszczących się w jej kadrze piłkarzy. Co więcej, oba kluby łączy sprawa LTC. Ośrodek Legii znajduje się właśnie w Gminie Grodzisk Mazowiecki. Dzięki temu Legia ma na tym lokalnym polu bardzo dobre relacje. Z naszych informacji wynika, że prowadzone są rozmowy, aby ta współpraca była jeszcze bliższa. A wspomniany awans Pogoni do 1. ligi jeszcze bardziej uzasadnia ten plan.