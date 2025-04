Raków znalazł klub satelicki? To znacznie bliżej niż słowacki Tatran [NASZ NEWS]

Dziurek/Alamy Na zdjęciu: Kibice Rakowa

Co z tym Tatranem?

O idei klubu satelickiego zrobiło się ostatnio głośno, gdy Łukasz Olkowicz z „Przegląd Sportowy/Onet” poinformował, że taki plan chce wcielić w życie Jagiellonia. Wówczas padła nazwa Górnika Łęczna, choć z późniejszych ustaleń goal.pl wynika, że może chodzić o Pogoń Siedlce. O sprawie pisaliśmy tutaj.

Oczywiście, Jagiellonia nie jest jedynym czołowym polskim klubem, który zamierza działać w ten sposób. Już wcześniej ze Słowacji napłynęły informacje, że Michał Świerczewski chciałby kupić Tatrana Preszow i to właśnie z tego klubu uczynić satelitę Rakowa. Potem sprawa przycichła i choć ostatnio na Słowacji znów zaczęto o tym przebąkiwać, to wciąż nie wiadomo, czy ten temat istnieje i jest rozwojowy.

Skra ma swoje problemy. Raków mógłby pomóc

Z informacji goal.pl wynika, że Raków zerka jednak nie tylko w stronę Tatrana. W kuluarach słyszymy, że pojawiła się idea, aby klubem na kształt satelickiego została… Skra Częstochowa! Pomysł ze wszech miar wydaje się sensowny, a bliskość geograficzna aż nadto rzuca się w oczy. W takiej sytuacji Raków mógłby doglądać wypożyczonych piłkarzy nawet nie opuszczając miasta.



Oczywiście, są pewne ograniczenia. Skra ma sztuczną murawę, ma swoje, różnego rodzaju problemy… Ale na pewno Raków swoimi zasobami niektóre z nich mógłby pomóc rozwiązać. Sportowo oczywiście wątpliwości też są, bo wystarczy rzucić okiem na tabelę drugiej ligi.

Sensacyjna wygrana z Wieczystą

Częstochowianie są na przedostatnim miejscu w tabeli z dużą stratą do bezpiecznej pozycji, więc za chwilę wylądują szczebel niżej. Skra zaczęła sezon z ośmioma punktami ujemnymi za zaległości finansowe. To tak a propos problemów, które zapewne Raków pomógłby rozwiązać.



W Częstochowie słyszymy, że takie rozwiązanie jest rozpatrywane. Choć, ze względu na punkty powyżej, nie oznacza rezygnacji z pozyskiwania innych partnerów do takiej współpracy. Tych klubów satelickich lub takich o rozszerzonej współpracy miałoby więc być więcej. A kończąc wątek Skry. W tym sezonie wygląda to na boisku słabo, ale akurat w ostatniej kolejce częstochowianie sensacyjnie pokonali Wieczystą 1:0.