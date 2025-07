Kwiecień przejmie Wisłę Kraków? Królewski mówi wprost

Jarosław Królewski był gościem programu "Nasz News" na kanale Goal.pl. Prezes Wisły Kraków zabrał głos ws. potencjalnego wejścia Wojciecha Kwietnia do Białej Gwiazdy.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski uważa, że w przyszłości Kwiecień będzie właścicielem Wisły

Wisła Kraków ponownie przegrała w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Mariusza Jopa odpadli już w półfinale, przegrywając z Miedzią Legnica (0:1). W efekcie spędzą czwarty z rzędu sezon na poziomie Betclic 1. Ligi.

Od kilku miesięcy w mediach przewija się temat potencjalnego wejścia do klubu nowego współwłaściciela. Nie jest tajemnicą, że miałby nim zostać Wojciech Kwiecień, czyli właściciel innego klubu z Krakowa – Wieczystej. Warto dodać, że Żółto-Czarni w minionych rozgrywkach wywalczyli awans na ten sam poziom rozgrywkowy co Wisła.

W programie „Nasz News” na kanale Goal.pl gościem Damiana Smyka i Piotra Koźmińskiego był Jarosław Królewski. Prezes Białej Gwiazdy został zapytany o potencjalną przyszłość Wojciecha Kwietnia w Wiśle Kraków.

– Moja odpowiedź na to pytanie jest taka, jaka myślę, że powinna być w warunkach, jakich nauczyłem się pracować. Ostatni miesiąc szczególnie mi pokazał, że w tym klubie plany to często mogą być zmienione z dnia na dzień. Moim zdaniem przeznaczenie Wojtka Kwietnia jest takie, że w przyszłości będzie właścicielem Wisły Kraków. Natomiast trudno mi określić kiedy to nastąpi – powiedział Jarosław Królewski.

– Na tę chwilę Wisła Kraków ma do napisania swoją historię bez czekania na to, że ktoś podejmie taką, a nie inną decyzję – dodał prezes Wisły Kraków.