Przyszłość Igbekeme wyjaśniona. To tam ma zagrać były gracz Wisły Kraków [NASZ NEWS]

fot. Pressfocus Na zdjęciu: James Igbekeme

Udany sezon w Wiśle

James Igbekeme ma za sobą udany sezon w Wiśle Kraków, choć z drugiej strony nie pomógł jednak zrealizować nadrzędnego celu, czyli awansować do Ekstraklasy. Sam piłkarz miał jednak dużą ochotę występować na tym szczeblu rozgrywek i był tego bliski, bo prowadził zaawansowane rozmowy z Termaliką.

W pewnym momencie wydawało się, że to właśnie tam wyląduje Nigeryjczyk, ale na ostatnim etapie sprawa upadła. W związku z tym Igbekeme wrócił do rozmów z Wisłą, ale jak poinformował Piotr Potępa z portalu igol.pl krakowski klub ostatecznie odstąpił od negocjacji.

Śląsk? Do dwóch razy sztuka

Co więc dalej? Z informacji goal.pl wynika, że James Igbekeme jest bardzo blisko podpisania umowy ze Śląskiem Wrocław. Nie byłaby to jakaś wielka niespodzianka, bo wrocławianie chcą tego piłkarza od dawna. I wszystko wskazuje na to, że tym razem sztuka sprowadzenia go do Śląska się powiedzie.