Krzyżanowski podsumował mecz z Pogonią Grodzisk. Nie miał wątpliwości

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

Ważny remis w meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki

Wisła Kraków w tym sezonie pewnie zmierza po awans do PKO Ekstraklasy. Aktualny lider Betclic 1. ligi również bardzo dobrze rozpoczął rok 2026. Na inaugurację piłkarze Mariusza Jopa pokonali przed własną publicznością zespół GKS-u Tychy, a teraz po trudnym starciu podzielili się punktami z zawsze groźną Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Starcie to jednak mogło zdecydowanie zakończyć się innym rezultatem.

Przede wszystkim bowiem to gospodarze prowadzeni przez Piotra Stokowca mieli kilka bardzo groźnych i spokojnie mogli zdobyć jeszcze jednego, a może nawet dwa gole. Niemniej świetnie w bramce spisywał się Patryk Letkiewicz, który uchronił swój zespół przynajmniej w dwóch sytuacjach od straty gola. Trudno więc mówić o wielkim rozczarowaniu patrząc na przebieg rywalizacji i tego samego zdania jest Jakub Krzyżanowski, który po meczu podsumował mecz w rozmowie z „TVP Sport”.

– Uważam, że należy nam się pochwała za to, że zremisowaliśmy ten mecz, bo moim zdaniem mało rzeczy wychodziło nam w tym meczu. A mimo wszystko potrafimy nawet zremisować na boisku. Dlatego mimo że jest po tym meczu na pewno wiele rzeczy do poprawy, to mimo wszystko zdobyliśmy tę bramkę i tak jak powiedziałem na początku – bardzo szanujemy ten punkt – powiedział defensor Wisły Kraków w rozmowie z „TVP Sport” cytowany przez „wislaportal.pl”.

