Polak z golem w meczu FC Porto! Pierwsza taka bramka od 16 lat [WIDEO]

Jan Bednarek kapitalnie odnalazł się w polu karnym CD Nacional i zdobył otwierającego wynik meczu gola dla FC Porto. To pierwszy gol Polaka w lidze portugalskiej od 2010 roku.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek z golem w lidze portugalskiej

FC Porto ma pewną słabość do Polaków. Z całą pewnością można tak powiedzieć o klubie z Półwyspu Iberyjskiego, który już lata temu stawiał na graczy z naszego kraju. Od jakiegoś czasu mamy jednak do czynienia z najnowszą historią pisaną aż przez trzech graczy z Polski. Mowa naturalnie o Jakubie Kiwiorze, Janie Bednarku oraz tym najmłodszym, ale i jednocześnie najbardziej utalentowanym – Oskarze Pietuszewskim.

Na ten moment tylko ci dwaj pierwsi stanowią co prawda o sile zespole Porto, ale również Oskar Pietuszewski coraz pewniej sobie radzi, czego przykładem może być występ w pierwszym składzie podczas rywalizacji z zespołem CD Nacional. Obok młodego skrzydłowego w obronie zagrał Jan Bednarek, który wpisał się nawet na listę strzelców. Środkowy obrońca reprezentacji Polski w 60. minucie rywalizacji kapitalnie odnalazł się w polu karnym rywala i świetnie wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego.

💥⚽ 𝐁𝐄𝐃𝐍𝐀𝐑𝐄𝐊 𝐙 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐌 𝐃𝐋𝐀 𝐅𝐂 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐎! ⚽💥



TAAAK! 🥰 WRESZCIE! 🔥 Pierwsza polska bramka w Liga Portugal od maja 2010 roku! 🤯 Kapitalna główka! 🎯 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/i9W0POzuR8 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 15, 2026

Dla Jana Bednarka była to pierwsza bramka w lidze portugalskiej, ale 29-latek już wcześniej trafiał dla FC Porto. Zdobył bowiem dwa gole w rozgrywkach Pucharu Portugalii oraz zanotował asystę także w tych rozgrywkach. W sumie dla Portugalczyków ma w tym sezonie 32 występy. Co ciekawe, trafienie Bednarka jest pierwszym polskim golem w lidze portugalskiej od 2010 roku.

Zobacz także: Z Widzewa do reprezentacji Polski?! „Będziemy się nad tym zastanawiać”