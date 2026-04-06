Królewski wymienił konkretne kluby. Chce ich awansu do Ekstraklasy

Wisła Kraków jest na dobrej drodze, by wrócić do Ekstraklasy. Jarosław Królewski wskazał też dwa inne kluby, których awans do elity go ucieszy.

Królewski wskazał swoich faworytów do awansu. Chce też utrzymania Cracovii

Wisła Kraków po pokonaniu Górnika Łęczna jest coraz bliżej awansu do Ekstraklasy. Choć jej forma w rundzie wiosennej nie jest najlepsza, wciąż punktuje na wystarczającym poziomie i utrzymuje niemal stałą przewagę nad resztą stawki. Drugi w tabeli Śląsk Wrocław traci do niej aż dziewięć punktów, a do końca sezonu pozostało coraz mniej spotkań.

Dla Białej Gwiazdy najbliższe tygodnie będą decydujące. Jarosław Królewski oczywiście spodziewa się, że ten sezon wreszcie zakończy się powrotem do Ekstraklasy. Właściciel Wisły wskazał też dwie inne drużyny, które chciałby zobaczyć w elicie. Mowa tu o Wieczystej Kraków oraz Puszczy Niepołomice.

Nie jest tajemnicą, że Królewski utrzymuje bliskie stosunki z Wojciechem Kwietniem, który finansuje Wieczystą. Zespół Kazimierza Moskala wpadł natomiast w kryzys, choć dalej liczy się w grze o Ekstraklasę. Coraz lepiej wygląda za to sytuacja Puszczy – jeszcze do niedawna martwiła się o utrzymanie, a teraz realnym celem jest nawet wywalczenie miejsca w barażach.

Królewski liczy na dominację lokalnych klubów w Ekstraklasie. W tym gronie wymienił również Cracovię, co oznacza, że oczekuje jej utrzymania. Pasy wiosną radzą sobie bardzo mizernie – znacznie bliżej im obecnie do obrony przed spadkiem niż walki o europejskie puchary.