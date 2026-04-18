Hellas Verona – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (19.04.2026)

Hellas Verona - AC Milan: typy i kursy na mecz 33. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (19 kwietnia) o godzinie 15:00.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Alexis Saelemaekers oraz Strahinja Pavlović

Hellas – Milan, typy bukmacherskie

AC Milan już w niedzielę rozegra swoje kolejne spotkanie. Tego dnia podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzą się z Hellasem Verona w ramach 33. kolejki rozgrywek Serie A. Rossoneri wchodzą w decydującą fazę sezonu i będą chcieli dopisać kolejne punkty w walce o jak najwyższe lokaty w tabeli. Gospodarze natomiast spróbują postawić trudne warunki i powalczyć o korzystny rezultat. Zapowiada się spotkanie, w którym nie zabraknie walki i zaangażowania z obu stron.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Hellas – Milan, ostatnie wyniki

Hellas Verona prezentuje fatalną formę. Gospodarze niedzielnego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (2:1 z Bologną) i ponieśli aż cztery porażki (0:2 z Genoą, 0:1 z Atalantą Bergamo, 0:1 z Fiorentiną oraz 1:2 z Torino).

AC Milan natomiast zgubił formę. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Massimiliano Allegriego odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Interem Mediolan, 3:2 z Torino), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Lazio, 0:1 z Napoli oraz 0:3 z Udinese).

Hellas – Milan, historia

Historia rywalizacji Hellasu Verona z AC Milanem sięga wielu dekad i obejmuje liczne spotkania w Serie A. W bezpośrednich pojedynkach zdecydowaną przewagę wypracowali Rossoneri, którzy przez lata częściej sięgali po zwycięstwa. Hellas jednak potrafił zapisać się w historii tej rywalizacji, zwłaszcza w latach 80., kiedy sensacyjnie sięgnął po mistrzostwo Włoch i rywalizował z czołowymi klubami jak równy z równym. Mimo różnicy potencjałów mecze tych drużyn niejednokrotnie były zacięte i przynosiły sporo emocji

Hellas – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.56. W przypadku zwycięstwa Hellasu Verona natomiast sięga nawet 6.00.

Hellas Werona AC Milan 6.00 3.80 1.56 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2026 18:46

Hellas – Milan, kto wygra?

Hellas – Milan, przewidywane składy

Hellas Verona: Montipo – Edmundsson, Nelsson, Freese – Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali – Bowie, Harroui

AC Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlović – Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi – Leao, Pulisic

Hellas – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Hellas Verona – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

