Raków z niewypałem za 1,5 mln euro?! Tomczyk: nie zadowolisz każdego

Raków Częstochowa wydał latem duże pieniądze na Bogdana Mirceticia. Młody skrzydłowy do tej pory grał niewiele. W jego temacie wypowiedział się Łukasz Tomczyk.

Mircetić gra niewiele. Tomczyk odpowiada

Raków Częstochowa wydał latem na utalentowanego Serba aż 1,5 mln euro. Bogdan Mircetić zapowiadał się na ciekawe wzmocnienie, ale do tej pory nie zdołał za bardzo pomóc drużynie. Na przestrzeni całego sezonu wystąpił dla Medalików raptem osiem razy, gromadząc niespełna 100 minut gry w Ekstraklasie.

Sytuacja 20-latka jest niezrozumiała dla kibiców. Raków ma ewidentne problemy z grą w ofensywie i skutecznością, dlatego Mircetić mógłby okazać się ciekawym rozwiązaniem. Mimo tego, Łukasz Tomczyk nieszczególnie chce korzystać z jego usług. Pod wodzą tego trenera skrzydłowy wiosną zagrał w dwóch ligowych meczach oraz przeciwko Avii Świdnik w Pucharze Polski.

Z pytaniem o Mirceticia zmierzył się Tomczyk, który otwarcie przyznał, że ten przegrywa rywalizację o miejsce w składzie.

– Mircetić i brak gry? Nie zadowolisz każdego. Musi ciężko pracować, żeby wygrać rywalizację – odpowiedział szkoleniowiec podczas konferencji prasowej, cytowany na portalu X przez Kamila Głębockiego.

Łukasz Tomczyk: – Martwią mnie kontuzje. Nie wygląda to dobrze. Trzeba jednak robić co w naszej mocy, żeby to nie przenosiło się na boisko.



– Mircetic i brak gry? Nie zadowolisz każdego. Musi ciężko pracować, żeby wygrać rywalizację. — Kamil Głębocki (@kamilglebocki) April 17, 2026

Na ten moment wydaje się, że Raków kompletnie nie trafił z tym transferem, a wydatek rzędu 1,5 mln euro został wyrzucony w błoto. Mircetić ma ważną umowę do połowy 2030 roku. Być może w dłuższej perspektywie będzie cieszył się regularnymi występami.