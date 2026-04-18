Raków z niewypałem za 1,5 mln euro?! Tomczyk: nie zadowolisz każdego

Mircetić gra niewiele. Tomczyk odpowiada
Raków Częstochowa wydał latem na utalentowanego Serba aż 1,5 mln euro. Bogdan Mircetić zapowiadał się na ciekawe wzmocnienie, ale do tej pory nie zdołał za bardzo pomóc drużynie. Na przestrzeni całego sezonu wystąpił dla Medalików raptem osiem razy, gromadząc niespełna 100 minut gry w Ekstraklasie.
Sytuacja 20-latka jest niezrozumiała dla kibiców. Raków ma ewidentne problemy z grą w ofensywie i skutecznością, dlatego Mircetić mógłby okazać się ciekawym rozwiązaniem. Mimo tego, Łukasz Tomczyk nieszczególnie chce korzystać z jego usług. Pod wodzą tego trenera skrzydłowy wiosną zagrał w dwóch ligowych meczach oraz przeciwko Avii Świdnik w Pucharze Polski.
Z pytaniem o Mirceticia zmierzył się Tomczyk, który otwarcie przyznał, że ten przegrywa rywalizację o miejsce w składzie.
– Mircetić i brak gry? Nie zadowolisz każdego. Musi ciężko pracować, żeby wygrać rywalizację – odpowiedział szkoleniowiec podczas konferencji prasowej, cytowany na portalu X przez Kamila Głębockiego.
Na ten moment wydaje się, że Raków kompletnie nie trafił z tym transferem, a wydatek rzędu 1,5 mln euro został wyrzucony w błoto. Mircetić ma ważną umowę do połowy 2030 roku. Być może w dłuższej perspektywie będzie cieszył się regularnymi występami.