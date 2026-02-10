Tusk zebrał najlepszych. W tym gronie Królewski
Wraz z dniem 10 lutego 2026 roku powołana została Rada Przyszłości. To organ doradczy Prezesa Rady Ministrów. W jego skład weszło 19 osób, a pracami będzie kierował Andrzej Domański, Minister Finansów i Gospodarki. W szeregach gremium, o którego zaistnieniu zadecydował Donald Tusk, znalazło się miejsce dla jednej postaci z polskiej piłki. Jest nią Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków.
Za co odpowiedzialny będzie nowopowstały organ? – Rada Przyszłości będzie ciałem doradczym Prezesa Rady Ministrów, przygotowującym rekomendacje działań i rozwiązań wspierających dalszy rozwój Polski. Jednym z jej zadań będzie identyfikacja nowych silników wzrostu, opartych na innowacjach, kapitale ludzkim i własności intelektualnej. Skoncentruje się na skracaniu drogi od badań do produktu oraz na komercjalizacji i skalowaniu technologii w Polsce – czytamy w artykule opublikowanym na portalu gov.pl.
Pełny skład Rady Przyszłości: Andrzej Domański, Dominik Batorski, Stefan Batory, Grzegorz Brona, Sebastian Kondracki, Tomasz Konik, Jarosław Królewski, Rafał Modrzewski, Aleksandra Pędraszewska, Aleksandra Przegalińska, Paweł Przewięźlikowski, Krzysztof Pyrć, Mikołaj Raczyński, Piotr Sankowski, Sebastian Siemiątkowski, Mati Staniszewski, Sławosz Uznański-Wiśniewski, Marta Winiarska, Piotr Wojciechowski