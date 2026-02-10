Donald Tusk powołał Radę Przyszłości. W skład tego organu weszło 19 osób, w tym jedna bezpośrednio związana z polskim futbolem. To Jarosław Królewski, Prezes Zarządu i współzałożyciel Synerise, a także prezes Wisły Kraków.

Konrad Świerad/ Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Tusk zebrał najlepszych. W tym gronie Królewski

Wraz z dniem 10 lutego 2026 roku powołana została Rada Przyszłości. To organ doradczy Prezesa Rady Ministrów. W jego skład weszło 19 osób, a pracami będzie kierował Andrzej Domański, Minister Finansów i Gospodarki. W szeregach gremium, o którego zaistnieniu zadecydował Donald Tusk, znalazło się miejsce dla jednej postaci z polskiej piłki. Jest nią Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków.

Za co odpowiedzialny będzie nowopowstały organ? – Rada Przyszłości będzie ciałem doradczym Prezesa Rady Ministrów, przygotowującym rekomendacje działań i rozwiązań wspierających dalszy rozwój Polski. Jednym z jej zadań będzie identyfikacja nowych silników wzrostu, opartych na innowacjach, kapitale ludzkim i własności intelektualnej. Skoncentruje się na skracaniu drogi od badań do produktu oraz na komercjalizacji i skalowaniu technologii w Polsce – czytamy w artykule opublikowanym na portalu gov.pl.

Prezes TS Wisła Kraków SA @jarokrolewski dołączył do Rady Przyszłości Polski. To wyróżnienie kształtujące funkcjonowanie naszego kraju w kolejnych latach.



▶️ https://t.co/53uoLlqxDQ pic.twitter.com/iN9PfYlal7 — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) February 10, 2026

Pełny skład Rady Przyszłości: Andrzej Domański, Dominik Batorski, Stefan Batory, Grzegorz Brona, Sebastian Kondracki, Tomasz Konik, Jarosław Królewski, Rafał Modrzewski, Aleksandra Pędraszewska, Aleksandra Przegalińska, Paweł Przewięźlikowski, Krzysztof Pyrć, Mikołaj Raczyński, Piotr Sankowski, Sebastian Siemiątkowski, Mati Staniszewski, Sławosz Uznański-Wiśniewski, Marta Winiarska, Piotr Wojciechowski