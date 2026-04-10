Jop ma spory ból głowy. Kto zastąpi kontuzjowanego Rodado?

19:21, 10. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  wislaportal.pl

Wisła Kraków do końca sezonu będzie musiała radzić sobie bez Angela Rodado. Nie ma w kadrze nominalnego napastnika, więc Mariusz Jop musiał wypracować nowe rozwiązanie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków przygotowuje się do niedzielnego meczu z Polonią Bytom w dużym osłabieniu. Po ostatniej kolejce z Górnikiem Łęczna z gry wypadli Wiktor Biedrzycki i Angel Rodado. Martwi w szczególności sytuacja tego drugiego, bowiem ponownie nabawił się kontuzji barku i tym razem przejdzie operację. To oznacza, że Hiszpan w obecnym sezonie już nie pojawi się na murawie.

To oczywiście olbrzymie osłabienie dla Białej Gwiazdy, bowiem Rodado jest niekwestionowanym liderem ofensywy, a także pozytywną postacią w szatni. Mariusz Jop w najbliższym czasie nie będzie mógł skorzystać też z Jordiego Sancheza. Ten z kolei urazu nabawił się przy okazji meczu z Odrą Opole i może pauzować jeszcze nawet kilka tygodni.

Absencja tej dwójki wymusza na trenerze wypracowanie zupełnie nowego rozwiązania. Nie ma już w kadrze nominalnego napastnika, więc najprawdopodobniej postawi na „dziewiątce” na jednego ze skrzydłowych. Optymalne wydaje się wystawienie tam Frederico Duarte, choć Jop mówił też o innych opcjach, w tym choćby Ardicie Nikaj czy Juliusie Ertlthalerze.

– Tych możliwości jest kilka. Oczywiście ten wariant jest już przez nas wybrany, przetrenowany, ale nie będę go w tym momencie ujawniał. (…) Trzeba powiedzieć, że nominalnie nie mamy w kadrze w tym momencie „dziewiątki”, bo Nikaj przychodził do nas jako boczny pomocnik. Duarte jest raczej skrzydłowym, a nie „dziewiątką”. Tak samo Kacper Duda i Julius Ertlthaler. To nie są te typy piłkarzy – przekazał Jop podczas konferencji prasowej, cytowany przez wislaportal.pl.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości