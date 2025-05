Górnik Łęczna podejmie Wisłę Płock. Gospodarze potrzebują cudu

PressFocus Na zdjęciu: Branislav Pindroch

Grobowa atmosfera w Łęcznej, Górnik potrzebuje cudu

Górnik Łęczna prawdopodobnie w ostatnich meczach stracił szanse na grę w barażach o awans do Ekstraklasy. Podopieczni Pavola Stano zajmują obecnie 7. miejsce ze stratą sześciu punktów do TOP6. Problem w tym, że do końca sezonu pozostały jedynie dwa mecze. Matematycznie szanse na baraże wciąż są, lecz do tego potrzebny jest cud w postaci dwóch zwycięstw i dwóch porażek Polonii Warszawa.

Patrząc na formę gospodarzy, o punkty w starciu z Wisłą Płock nie będzie łatwo. Ostatnie dwa mecze to dwie porażki z Termaliką (1:3) i Pogonią Siedlce (1:3). Ponadto zremisowali bezbramkowo z Odrą Opole, tracąc cenne punkty. Ostatni raz wygrali w kwietniu, gdy pokonali najpierw Chrobry Głogów (1:0), a następnie Wartę Poznań (2:0).

Kto wygra mecz? Górnik Łęczna

Remis

Wisła Płock Górnik Łęczna 50%

Remis 0%

Wisła Płock 50% 2+ Votes

Baraże będą na pewno, Wisła czeka na rywala

Wisła Płock myślami jest już zapewne przy barażach o awans do Ekstraklasy. Miejsce w TOP6 mają pewne, choć matematycznie wciąż mają szanse na bezpośredni awans. Nie będzie to proste, ponieważ strata do drugiej Termaliki wynosi pięć punktów na dwa mecze przed końcem rozgrywek. Dlatego też Nafciarze skupiają się na mocnej końcówce, ale z perspektywą dwóch dodatkowych spotkań. Na chwilę obecną jeszcze nie wiadomo, kto będzie ich rywalem w półfinale, ponieważ pomiędzy czwartą a szóstą drużyną w tabeli jest punkt różnicy.

W ostatniej kolejce Wisła sprawiła niespodziankę, wygrywając z Arką Gdynia (1:0). Wcześniej pokonali także Wisłę Kraków (3:1) i ŁKS Łódź (3:0). W starciu z Polonią Warszawa podzielili się z rywalem punktami, remisując (0:0). Natomiast jedyna porażka w ostatnich tygodniach to mecz ze Zniczem Pruszków, który zakończył się wynikiem (2:3).

Mecze drużyny Górnik Łęczna Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Górnik Łęczna 1 Górnik Łęczna 1 Pogoń Siedlce 3 Odra Opole 0 Górnik Łęczna 0 Górnik Łęczna 1 Chrobry Głogów 0 Warta Poznań 0 Górnik Łęczna 2 Mecze drużyny Wisła Płock Wisła Płock 1 Arka Gdynia 0 Wisła Kraków 1 Wisła Płock 3 Wisła Płock 2 Znicz Pruszków 3 Polonia Warszawa 0 Wisła Płock 0 Wisła Płock 3 ŁKS Łódź 0

Remis w Płocku, podział punktów Wisły z Górnikiem

Na jesień obie drużyny podzieliły się punktami. Wisła Płock przed własną publicznością zremisowała z Górnikiem Łęczna (2:2). Końcówka meczu była niezwykle intensywna, ponieważ oprócz bramki samobójczej sędzia pokazał aż dwie czerwone kartki.

Bilans ostatnich pięciu meczów bezpośrednich to dwie wygrane Nafciarzy, dwa zwycięstwa Górnika i jeden remis. Warto dodać, że ostatnie dwa spotkania w Łęcznej zakończyły się zwycięstwem gospodarzy.

Wisła Płock faworytem, Górnik Łęczna nie ma o co grać

Betclic w ofercie na mecz Górnik – Wisła oferuje bardzo wysokie kursy. Wygraną gości można dodać do kuponu ze współczynnikiem 2.13, zaś triumf gospodarzy z kursem 3.15. Zdarzenie, że spotkanie zakończy się remisem, oszacowano z kursem 3.30.

Wynik Operator Kurs Górnik Łęczna 3.15 Remis 3.30 Wisła Płock 2.13 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 16 maja 2025 20:04 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie