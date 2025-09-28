Wieczysta pokonała Ruch. Fornalik dostrzegł jednak plusy

Ruch Chorzów przegrał z Wieczystą (2:4). Tymczasem trener Waldemar Fornalik po spotkaniu przekonywał, że był to jeden z najlepszych występów Niebieskich w tej rundzie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Wieczysta za mocna dla Ruchu. Zaskakujący komentarz trenera Niebieskich

Ruch Chorzów ma za sobą bardzo trudny tydzień. 14-krotny mistrz Polski najpierw sensacyjnie odpadł z STS Pucharu Polski, przegrywając z Avią Świdnik (1:3). Z kolei w niedzielne popołudnie, w hicie 11. kolejki Betclic 1. Ligi, uległ Wieczystej (2:4). Po zakończeniu spotkania swoimi przemyśleniami podzielił się trener ekipy z Chorzowa.

– Paradoksalnie można powiedzieć, że to był jeden z naszych najlepszych meczów w tej rundzie. Nasza gra ofensywna była na wysokim poziomie – powiedział Waldemar Fornalik na pomeczowej konferencji prasowej.

– Szkoda tylko, że zbyt łatwo traciliśmy bramki. Trzeba jednak podkreślić jakość zawodników Wieczystej, zwłaszcza w polu karnym, gdzie potrafili wykorzystać swoje umiejętności. Przy wyniku 2:1 mieliśmy naprawdę dobre sytuacje, żeby podwyższyć na 3:1. Była poprzeczka, były okazje, których nie wykorzystaliśmy. Niestety skończyło się tak, że punktów nie wywozimy. Zostawiamy po sobie chyba tylko dobre wrażenie. Chciałbym, abyśmy kontynuowali taką grę, ale wyeliminowali błędy, które dziś popełniliśmy – zaznaczył trener Ruchu.

– Jeśli chodzi o sytuację przy rzucie rożnym, po którym Wieczysta zdobyła bramkę na 2:2. Naszym zdaniem Mikołaj Leśniak był wtedy faulowany. Nie twierdzę, że to zadecydowało o wyniku, ale trzeba o tym wspomnieć – dodał były selekcjoner reprezentacji Polski.

Swoje kolejne spotkanie chorzowianie rozegrają za tydzień, również w niedzielę. Zmierzą się wówczas z Wisłą Kraków. Będzie to kolejny z kilku wyjazdowych meczów Niebieskich.

