Lecce – Juventus: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream (25.10.2026)

Lecce zagra z Juventusem w meczu ósmej kolejki Serie A. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 25 października 2026 roku o godzinie 18:00. Sprawdź, gdzie oglądać.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Lecce – Juventus: gdzie oglądać?

Lecce podejmie Juventus na Stadio Via del Mare w spotkaniu, które może mieć znaczenie dla układu tabeli. Goście dysponują większym potencjałem kadrowym, ale dotychczasowe wyniki nie pozwoliły im na spokojne wejście w sezon. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska i sprawić niespodziankę w starciu z jednym z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech.

Lecce przystępuje do meczu po zwycięstwie 3:0 nad Udinese, które dało drużynie impuls przed wymagającym spotkaniem. Juventus z kolei szuka większej regularności i punktów, które pozwolą mu poprawić pozycję w ligowej tabeli. Dla zespołu z Turynu wyjazd do Lecce będzie okazją, aby odpowiedzieć na ostatnie niepowodzenia, ale gospodarze z pewnością spróbują wykorzystać wszelkie słabości rywala.

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Lecce – Juventus: transmisja TV

Mecz Lecce z Juventusem będzie można obejrzeć na żywo na antenie Eleven Sports 2. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00.

Lecce – Juventus: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również dla widzów korzystających z oferty internetowej nadawców. Transmisję online udostępnią platforma Polsat Box Go oraz serwis Superbet TV. Aby oglądać mecz na stronie lub w aplikacji bukmachera wystarczy zarejestrować konto. Dodatkowo rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL można uzyskać m.in. darmowy zakład 20 zł w aplikacji.

Lecce – Juventus: sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lecce

wygraną Juventusu

remisem wygraną Lecce

wygraną Juventusu

remisem 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Lecce – Juventus? Transmisja ze spotkania Lecce – Juventus zostanie przeprowadzona w telewizji na antenie Eleven Sports 2 oraz w internecie w usłudze streamingowej Polsat Box Go i Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Lecce – Juventus? Mecz Lecce – Juventus odbędzie się w niedzielę, 25 października 2026 roku o godzinie 18:00.

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