Lecce – Juventus: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream (25.10.2026)

Lecce – Juventus: gdzie oglądać?
Lecce podejmie Juventus na Stadio Via del Mare w spotkaniu, które może mieć znaczenie dla układu tabeli. Goście dysponują większym potencjałem kadrowym, ale dotychczasowe wyniki nie pozwoliły im na spokojne wejście w sezon. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska i sprawić niespodziankę w starciu z jednym z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech.
Lecce przystępuje do meczu po zwycięstwie 3:0 nad Udinese, które dało drużynie impuls przed wymagającym spotkaniem. Juventus z kolei szuka większej regularności i punktów, które pozwolą mu poprawić pozycję w ligowej tabeli. Dla zespołu z Turynu wyjazd do Lecce będzie okazją, aby odpowiedzieć na ostatnie niepowodzenia, ale gospodarze z pewnością spróbują wykorzystać wszelkie słabości rywala.
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Lecce – Juventus: transmisja TV
Mecz Lecce z Juventusem będzie można obejrzeć na żywo na antenie Eleven Sports 2. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00.
Lecce – Juventus: transmisja online
Spotkanie będzie dostępne również dla widzów korzystających z oferty internetowej nadawców. Transmisję online udostępnią platforma Polsat Box Go oraz serwis Superbet TV. Aby oglądać mecz na stronie lub w aplikacji bukmachera wystarczy zarejestrować konto. Dodatkowo rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL można uzyskać m.in. darmowy zakład 20 zł w aplikacji.
Lecce – Juventus: sonda
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Lecce
- wygraną Juventusu
- remisem
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Transmisja ze spotkania Lecce – Juventus zostanie przeprowadzona w telewizji na antenie Eleven Sports 2 oraz w internecie w usłudze streamingowej Polsat Box Go i Superbet TV.
Mecz Lecce – Juventus odbędzie się w niedzielę, 25 października 2026 roku o godzinie 18:00.
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