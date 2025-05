Bruk-Bet Termalica już awansował. Trudny wyjazd do Legnicy

Miedź Legnica - Bruk-Bet Termalica Nieciecza to mecz 33. kolejki Betclic 1. Ligi. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek (19 maja) o godz. 19:00. Drużyna Marcina Brosza już zapewniła sobie awans do Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Ambrosiewicz

Powrót Termaliki do Ekstraklasy

Miedź Legnica zmierzy się z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza na zakończenie 33. kolejki Betclic 1. Ligi. Słoniki już w minioną sobotę zapewniły sobie bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy po remisie w meczu Górnika Łęczna z Wisłą Płock (2:2). Dla zespołu z Małopolski to powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej po trzech latach przerwy. Od marca 2024 roku trenerem Bruk-Betu jest Marcin Brosz, który zdołał tchnąć nową energię w drużynę.

Z kolei Miedź może być już pewna udziału w barażach o piłkarską elitę Podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego zajmują piąte miejsce w tabeli i liczą na lepszą pozycję wyjściową przed decydującą fazą sezonu. Aby to osiągnąć, muszą jednak punktować w ostatnich kolejkach. Zaskakująca porażka z walczącą o utrzymanie Pogonią Siedlce (0:3) może być niepokojącym sygnałem przed poniedziałkowym hitem.

Kto wygra mecz? Miedź Legnica

Remis

Bruk-Bet Termalica Miedź Legnica

Remis

Bruk-Bet Termalica 0 Votes

Kubeł zimnej wody od Pogoni

Legniczanie wygrali dwa z pięciu ostatnich ligowych spotkań. W miniony weekend Miedź niespodziewanie wysoko przegrała z Pogonią Siedlce (0:3). Wcześniej ekipa Wojciecha Łobodzińskiego pokonała Odrę Opole (2:1), zremisowała w derbach z Chrobrym Głogów (1:1), odniosła cenne zwycięstwo nad Wartą Poznań (3:2) i podzieliła się punktami z Kotwicą Kołobrzeg po bezbramkowym remisie.

Bruk-Bet nie może zaliczyć końcówki sezonu do najbardziej udanych, ale najważniejsze zadanie zostało wykonane – zespół wywalczył awans do Ekstraklasy. W ostatniej kolejce Słoniki pokonały Górnika Łęczna (3:1), a bohaterem meczu został Krzysztof Kubicki, który zdobył dwie bramki, a więc swoje pierwsze trafienia w bieżących rozgrywkach. Wcześniej drużyna Marcina Brosza przegrała z Arką Gdynia (1:2), zremisowała z Wisłą Kraków (2:2), wygrała ze Zniczem Pruszków (1:0) i poniosła dotkliwą porażkę z Polonią Warszawa (0:3).

Mecze drużyny Miedź Legnica Pogoń Siedlce 3 Miedź Legnica 0 Miedź Legnica 2 Odra Opole 1 Chrobry Głogów 1 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica 3 Warta Poznań 2 Kotwica Kołobrzeg 0 Miedź Legnica 0 Mecze drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Górnik Łęczna 1 Arka Gdynia 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Wisła Kraków 2 Znicz Pruszków 0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0 Polonia Warszawa 3

Artem Putiwcew uratował remis w Niecieczy

Jesienią Bruk-Bet zremisował z Miedzią (1:1) w dramatycznych okolicznościach. W piątej minucie doliczonego czasu gry wyrównującego gola zdobył Artem Putiwcew – doświadczony obrońca, który reprezentuje barwy klubu od sezonu 2015/16. W końcówce tamtego meczu goście grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Michaela Kostki. Warto wspomnieć, iż w poprzednim sezonie drużyna z Niecieczy nie potrafiła znaleźć sposobu na legniczan. Miedź zremisowała u siebie (2:2), a na wyjeździe odniosła efektowne zwycięstwo (4:1).

Wyrównane kursy przed meczem w Legnicy

Kursy bukmacherskie nie wskazują wyraźnego faworyta poniedziałkowego starcia w Legnicy. Zakład na zwycięstwo Miedzi można obecnie obstawić po kursie 2.40, natomiast wygrana Bruk-Betu Termaliki w ofercie Betclic wyceniana jest na 2.60. Remis wyceniono na 3.45. Jeśli chcesz postawić zakład bez ryzyka na ten mecz to skorzystaj z kodu promocyjnego Betclic GOALPL przy zakładaniu konta.

Wynik Operator Kurs Miedź Legnica 2.40 Remis 3.45 Bruk-Bet Termalica 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 18 maja 2025 21:10 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Who will win ? Miedź Legnica W R W R W P ? 38.2 % Remis 26.8 % Bruk-Bet Termalica Nieciecza W P W R P W ? 35 %

Mecz Miedź Legnica - Bruk-Bet Termalica Nieciecza zostanie rozegrany w poniedziałek (19 maja) o godzinie 19:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl i usłudze Betclic TV.

