Boniek powiedział wprost o Wieczystej. „Wesołe miasteczko”

Wieczysta Kraków właśnie zwolniła drugiego już trenera w tym sezonie, a klub staje się powoli obiektem drwin oraz żartów. Zbigniew Boniek na "Prawdzie Futbolu" mocno skomentował sytuację klubu z Betclic 1. ligi.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta zagubiono, Boniek punktuje

Wieczysta Kraków w tym sezonie jest beniaminkiem Betclic 1. ligi, ale klub spod Wawelu od samego początku wymieniany był w gronie faworytów do awansu. Nie ma się co dziwić, bowiem oczywiście środki, którymi dysponuje ten zespół są większe, niż zapewne nie tylko wszystkich klubów zaplecza PKO Ekstraklasy, ale i samej elity.

Pomimo tego w ostatnim czasie właściciel klubu – Wojciech Kwiecień – decyduje się na dość nerwowe, mało przemyślane ruchy. Najpierw zwolniono trenera Przemysława Cecherza, choć zespół nie był w wielkim kryzysie. Ten jednak nastał w kolejnych tygodniach, gdy ekipę przejął Gino Lettieri. Włoski szkoleniowiec jednak popracował w Krakowie tylko trzy tygodnie, bowiem po ostatniej kolejce został zwolniony. W dość mocnych słowach o sytuacji Wieczystej Kraków powiedział Zbigniew Boniek na antenie „Prawdy Futbolu”.

– To jest coś nieprawdopodobnego. Przecież nawet w przypadku awansu do PKO Ekstraklasy Wieczysta to jest taki twór istniejący, dopóki prezesowi będzie się chciało inwestować pieniądze – to takie piłkarskie wesołe miasteczko. Zdemontujesz karuzelę i nie ma już klubu – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z „Prawdą Futbolu”.

