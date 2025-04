Arka Gdynia zatrzymuje klucz do awansu!

Arka Gdynia w tym sezonie zmierza pewnym krokiem w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem klub przekazał wieści o przedłużeniu kontraktu z jednym z graczy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Michał Marcjanik na dłużej w Arce Gdynia

Arka Gdynia aktualnie jest liderem Betclic 1. Ligi, legitymując się bilansem 64 punktów. Jeśli ekipa Dawida Szwargi wygra w najbliższy weekend, a wpadki zaliczą Wisła Płock, Miedź Legnica i Wisła Kraków, to będzie znany pierwszy zespół, który wywalczył awans do elity. Tymczasem biuro prasowe Arkowców przekazało ważny komunikat o jednym z zawodników i jego przyszłości.

“Wygasający w czerwcu tego roku kontrakt Michała Marcjanika został właśnie przedłużony o kolejne 12 miesięcy” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Arki.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

30-letni zawodnik trafił do ekipy z Gdyni w sierpniu 2020 roku z Empoli na zasadzie wolnego transferu. W tej kampanii piłkarz wystąpił jak na razie w 28 meczach, notując w nich sześć trafień i cztery kluczowe podania. Na boisku Marcjanik spędził natomiast blisko 2600 minut.

W najbliższą sobotę gdynianie zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Mecz zacznie się o godzinie 19:30. Arka podejdzie do potyczki, chcąc odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo nad drużyną z Siedlec. Ogólnie w sześciu ostatnich starciach między zespołami, licząc wszystkie rozgrywki, cztery razy górą była ekipa z Gdyni i dwa razy miał miejsce remis. Właśnie ostatnia potyczka z udziałem obu drużyn w Siedlcach zakończyła się podziałem punktów (2:2). Miało to miejsce we wrześniu 2015 roku.

