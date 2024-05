PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków przegrywa z Lechią Gdańsk

Wisła Kraków po triumfie nad Pogonią Szczecin (2:1) po dogrywce w finale Fortuna Pucharze Polski pragnie zapewnić sobie miejsce w barażach o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Natomiast Lechia Gdańsk chciała w ten weekend świętować awans do Ekstraklasy. Podopieczni Szymona Garbowskiego chcieli przypieczętować niewątpliwy sukces na stadionie Reymonta.

W 19. minucie Angel Rodado podszedł do rzutu wolnego i idealnie przymierzył w okienko. Dla hiszpańskiego napastnika to 18. trafienie w bieżącym sezonie. W 32. minucie do wyrównania doprowadził Maksym Khlan, który zdecydował się na uderzenie zza pola karnego i pięknie skierował piłkę do bramki rywala.

Chwilę przed przerwą padły jeszcze dwa gole. Najpierw Bartosz Jaroch trafił po zamieszaniu w polu karnym, a na 2:2 strzelił Tomasz Neugebauer z rzutu karnego. Po zmianie stron dublet skompletował Neugebauer i gospodarze musieli odrabiać straty, ale już osłabieniu, bo z czerwoną kartkę wyleciał David Junca. W 71. minucie czwartą bramkę dla gości zdobył Khlan. Gospodarze mimo wszystko walczyli do końca i zmniejszyli rozmiary porażki za sprawą gola Rodado. Trzy punkty powędrowały do Lechii, która tym samym wywalczył awans.

Sprawdź także: Lechia Gdańsk uspokaja kibiców. Wszystkie zobowiązania zostały spłacone!