Lechia zagra w Ekstraklasie!

Lechia Gdańsk lada moment zapewni sobie awans do Ekstraklasy. Ekipa Szymona Grabowskiego przewodzi w pierwszoligowych rozgrywkach, mając dziewięć punktów przewagi nad trzecim GKS-em Katowice. Jest jeszcze matematyczna możliwość, aby dała się wyprzedzić, lecz nic nie wskazuje, aby miało dojść do takiej tragedii – zwłaszcza biorąc pod uwagę jej świetną dyspozycję na wiosnę.

Pojawiły się natomiast inne wątpliwości, które poważnie zmartwiły kibiców. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN w pierwszym terminie nie wydała Lechii Gdańsk licencji na grę w przyszłym sezonie Ekstraklasy. To następstwo zaległości wynoszących około 700 tysięcy złotych, jakie gdańszczanie mieli wobec trzech podmiotów. Chodzi o piłkarzy Davida Steca, Mario Malocę oraz agencję Wolak Management.

Na krótko po tej decyzji Lechia wystosowała dość lakoniczny komunikat, który wcale nie uspokoił. W piątek pojawiły się natomiast bardzo optymistyczne wieści. Lider pierwszej ligi zaznaczył, że spłacił wszelkie zobowiązania, które stały na drodze do otrzymania licencji. Wygląda na to, że Lechia Gdańsk wróci do Ekstraklasy po rocznej nieobecności.

“Z przyjemnością informujemy, że nasz klub dokonał dziś po południu wszystkich wymaganych przez PZPN płatności. Możemy teraz skupić się na wynikach naszej pierwszej drużyny i życzyć zawodnikom powodzenia w jutrzejszym meczu. Przywieźmy 3 punkty z Krakowa przed meczem derbowym!” – napisano.

