Alarm w Wiśle Kraków! Skrzydłowy opuścił sparing i udał się do szpitala

Marko Bozić, gracz Wisły Kraków, opuścił środkowy mecz kontrolny z powodu urazu. Jak przekazał Dawid Dobrasz z portalu "Meczyki.pl", piłkarz udał się do szpitala w celu dalszej diagnostyki.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Marko Bozić

Piłkarz Wisły Kraków z urazem w sparingu

Wisła Kraków, jak spora część zespołów Betclic 1. ligi, przygotowuje się do rundy wiosennej podczas zagranicznego obozu. Władze Białej Gwiazdy wybrały naturalnie najpopularniejszy kierunek, a więc Turcję, gdzie są także przedstawiciele klubów z PKO Ekstraklasy, a więc łatwo znaleźć wielu sparingpartnerów.

Wiadomo, że przed piłkarzami Mariusza Jopa spore wyzwanie w tym roku, bowiem mają oni do zrealizowania cel, który już od kilku sezonów przyświeca Białej Gwieździe; chodzi mianowicie o powrót do elity. Dlatego też zimowe przygotowania pełne są ciężkiej, wytężonej pracy – i jak się okazało także dzisiaj – wzmocnień. Klub bowiem ogłosił bardzo ciekawy transfer; nowym graczem zespołu został dobrze znany z Widzewa Łódź Jordi Sanchez.

Niemniej są też mniej optymistyczne wieści, które płyną z klubu. Chodzi mianowicie o fakt, że podczas dzisiejszego meczu sparingowego z zespołem Mladost Lucani, urazu nabawił się Marko Bozić. Austriak musiał przedwcześnie opuścić murawę, a jak poinformował Dawid Dobrasz z portalu „Meczyki.pl”, udał się także do szpitala w celu dalszej diagnostyki.

– „Coś strzeliło”. Bez kontaktu z rywalem […]. Na szczęście schodził z boiska samemu, bez pomocy sztabu – relacjonuje dziennikarz będący na miejscu.

Marko Bozić w tym sezonie rozegrał w sumie siedem spotkań dla Wisły Kraków i zanotował w nich jedną asystę.

Zobacz także: Wisła Kraków z sensacyjnym transferem! To była gwiazda Widzewa