Wisła Kraków z sensacyjnym transferem! To była gwiazda Widzewa

Wisła Kraków potwierdziła właśnie bardzo ciekawy transfer. Nowym graczem zespołu z Betclic 1. ligi został Jordi Sanchez, który swego czasu był jednym z czołowych napastników w PKO Ekstraklasie.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków potwierdziła transfer nowego napastnika

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i walczy o awans, a właściwie to powrót, do PKO Ekstraklasy. Po rundzie jesiennej podopieczni Mariusza Jopa są na pierwszym miejscu w tabeli Betclic 1. ligi i mają przewagę aż dziewięciu oczek nad drugą Polonią Bytom. To pozwala realnie myśleć o spokojnej drugiej części sezonu.

Nikt jednak przy Reymonta nie myśli o tym, aby spuścić z tonu, wręcz przeciwnie, fani oraz zespół chcą jeszcze bardziej pokazać, że wyniki z poprzedniej rundy nie są dziełem przypadku. Dlatego też, pomimo zapowiedzi, że być może wielkich transferów nie będzie, Wisła Kraków ogłosiła właśnie bardzo ciekawy ruch. Nowym graczem Białej Gwiazdy został Jordi Sanchez. Hiszpan doskonale znany jest z występów w Widzewie Łódź, gdzie jeszcze nie tak dawno temu był jednym z czołowych graczy ligi na swojej pozycji. Podpisał on umowę do końca czerwca 2026 roku.

Jordi Sanchez ostatnio występował w lidze japońskiej, do której przeniósł się bezpośrednio z Widzewa w lipcu 2024 roku za 500 tysięcy euro. W Azji rozegrał w sumie 20 spotkań i zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Na poziomie PKO Ekstraklasy ma jednak 14 trafień w 60 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro.

Zobacz także: Legia Warszawa wypożycza bramkarza! Wszystko już ustalone [NOWE INFORMACJE]