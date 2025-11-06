Adam Nawałka może wrócić na ławkę. Znany klub złożył ofertę

PressFocus Na zdjęciu: Adam Nawałka

Wieczysta Kraków chce zatrudnić Adama Nawałkę

Adam Nawałka prowadził reprezentację Polski w latach 2013-2018, doprowadzając Biało-Czerwonych m.in. do ćwierćfinału Euro 2016. Po zakończeniu pracy z kadrą przez kilka miesięcy prowadził Lecha Poznań, jednak od marca 2019 roku pozostaje bez klubu. Co pewien czas jego nazwisko pojawiało się w kontekście objęcia różnych zespołów, ale do tej pory nie zdecydował się na żaden powrót.

Jak informuje „Polsat Sport”, jednym z głównych zwolenników zatrudnienia Nawałki ma być Wojciech Kwiecień, właściciel Wieczystej Kraków. Klub, który jest beniaminkiem Betclic 1. Ligi, rozpoczął obecny sezon pod wodzą Przemysława Cecherza, a następnie drużynę na trzy mecze przejął Gino Lettieri.

Po ostatniej porażce z Miedzią Legnica (2:3), włodarz Wieczystej zdecydowali się rozstać z Lettierim, który nie odniósł żadnego zwycięstwa podczas swojego krótkiego epizodu. Obecnie krakowski zespół zajmuje 6. miejsce w tabeli i notuje serię pięciu meczów bez zwycięstwa.

Nic więc dziwnego, że kierownictwo Wieczystej szuka nowego impulsu, który pozwoli drużynie wrócić na zwycięską ścieżkę. W ostatnich tygodniach krakowski zespół był łączony także z innymi znanymi polskimi trenerami – Czesławem Michniewiczem i Kazimierzem Moskalem.

Wieczysta ma ambicje sięgające historycznego awansu do PKO BP Ekstraklasy. W najbliższą sobotę krakowianie zagrają u siebie ze Stalą Rzeszów w ramach 16. kolejki Betclic 1. Ligi, a na ławce zasiądzie tymczasowym trener Rafał Jędrszczyk.