Liverpool FC – Brentford FC: typy, kursy, zapowiedź (24.05.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Brentford: typy bukmacherskie

W ramach 38. kolejki Premier League swój ostatni mecz w barwach Liverpoolu rozegra Mohamed Salah. Egipska legenda The Reds postara się uświetnić ten występ bramką przeciwko Brentford. Zadanie to wygląda na wykonalne, ponieważ zawodnicy Arne Slota dysponują większą jakością sportową i do tej rywalizacji przystąpią w roli faworyta. Jak zakończy się ten pojedynek? Mój typ: wygrana Liverpoolu.

Oskar STS 1,80 Wygrana Liverpoolu przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Liverpool – Brentford: ostatnie wyniki

Maj wygląda dla Liverpoolu katastrofalnie. The Reds zaczęli od emocjonującego, ale przegranego 2:3 pojedynku z Manchesterem United na Old Trafford. Następnie na Anfield miał miejsce tylko remis 1:1 z będącą w ogromnym kryzysie Chelsea. Z kolei ostatnio ekipa Arne Slota najprawdopodobniej przegrała walkę o czwarte miejsce w tabeli z Aston Villą, ulegając jej 2:4.

Brentford w minionej serii gier podejmował przed własną publicznością Crystal Palace. Spotkanie to zakończyło się remisem 2:2, który mógł rozczarować kibiców gospodarzy. Ci bowiem rywalizują o awans do europejskich pucharów. Niewykluczone, że brak zwycięstwa z Orłami mógł pozbawić ich rywalizacji na arenie międzynarodowej.

Liverpool – Brentford: historia

Neutralni kibice z uśmiechem wspominają poprzedni bezpośredni mecz z udziałem tych drużyn. Brentford zaliczył świetny występ, dzięki czemu mógł cieszyć się z pokonania aktualnego mistrza Anglii. Gospodarze ograli Liverpool 3:2, co było szczególnie cenne wobec dwóch porażek z poprzedniego sezonu.

Liverpool – Brentford: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Liverpool, o czym świadczy współczynnik 1.82 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Brentford, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.90. Współczynnik na remis wynosi natomiast około 4.10.

Liverpool – Brentford: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Brentfordu Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Brentfordu 0 Votes

Liverpool – Brentford: przewidywane składy

Liverpoo: Alisson; Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Ngumoha, Wirtz, Salah; Gakpo

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Liverpool – Brentford: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Brentford odbędzie się w niedzielę (24 maja) o godzinie 17:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 7. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.