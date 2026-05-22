Valencia CF – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Niewykluczone, że na boisku zobaczymy obu polskich zawodników. Dla Roberta Lewandowskiego będzie to ostatni pojedynek w barwach katalońskiej ekipy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią niezwykle interesującego spotkania na naszym portalu. Początek bardzo ciekawej rywalizacji na Estadio Mestalla już w najbliższą sobotę, czyli 23 maja, o godzinie 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Valencia CF FC Barcelona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 maja 2026 22:05

Valencia CF – FC Barcelona, typy i przewidywania

Valencia zmierzy się z Barceloną w spotkaniu w ramach ostatniej 38. kolejki La Ligi. Drużyna Nietoperzy z dorobkiem 46 punktów zajmuje 9. miejsce w tabeli, wciąż mając matematyczne szanse na awans do europejskich pucharów. Z kolei ekipa Dumy Katalonii zgromadziła aż 94 oczka, dzięki czemu przewodzi stawce i jest już pewna obrony tytułu mistrzowskiego. Mecz na zakończenie sezonu zapowiada się więc jako potyczka drużyn o innych celach. Początek starcia na Estadio Mestalla już w sobotę, 23 maja o godzinie 21:00.

Między Valencią a Barceloną widać wyraźną różnicę w jakości piłkarskiej oraz stabilności formy w całym sezonie. W związku z tym stawiam na zwycięstwo ekipy Blaugrany, co według mnie jest możliwym scenariuszem w tym spotkaniu. Mój typ: wygrana Barcelony.

Ernest STS 1.88 Zwycięstwo Barcelony Odwiedź STS

Valencia CF – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Valencia przystąpi do tego spotkania mocno osłabiona kadrowo. W zespole gospodarzy zabraknie bowiem Lucasa Beltrana, Eraya Comerta, Jose Copete, Mouctara Diakhaby’ego, Dimitriego Foulquiera, Jose Gayi oraz Renzo Saravii. FC Barcelona również nie zagra w optymalnym składzie. Drużyna gości będzie musiała radzić sobie bez Frenkiego de Jonga, Fermina Lopeza oraz Lamine’a Yamala, którego nieobecność jest szczególnie odczuwalna.

*Reklama Oglądaj wszystkie mecze La Liga ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Valencia CF – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Valencia w dwóch ostatnich kolejkach La Ligi, jak na swoje standardy, zaprezentowała się ze znakomitej strony. Ekipa Nietoperzy wygrała 4:3 z Realem Sociedad w emocjonującym meczu i zremisowała 1:1 z Rayo Vallecano. FC Barcelona w tym samym czasie zanotowała zwycięstwo 3:1 nad Realem Betis, ale także niespodziewaną porażkę 0:1 z Deportivo Alaves.

Valencia CF – FC Barcelona, historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań Valencii z Barceloną jest zdecydowanie jednostronna. W pięciu poprzednich meczach komplet zwycięstw zanotowała bowiem ekipa Dumy Katalonii, a drużyna Nietoperzy nie zdołała wygrać ani razu, podobnie jak nie padł w tym czasie żaden remis. Opisywane statystyki pokazują dominację Barcelony.

Valencia CF – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Według obliczeń bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy obronili tytuł mistrzowski w hiszpańskiej ekstraklasie. Kurs na wygraną Valencii wynosi około 3.60, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.80. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Valencia CF FC Barcelona 3.60 3.90 1.88 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 maja 2026 22:05

Valencia CF – FC Barcelona, przewidywane składy

Valencia: Dimitrievski – Vazquez, Pepelu, Tarrega, Correia – Ugrinić, Rodriguez – Rioja, Guerra, Lopez – Hugo Duro

Barcelona: Szczęsny – Cancelo, Martin, Cubarsi, Kounde – Bernal, Pedri, Olmo, Gavi – Raphinha, Lewandowski

Valencia CF – FC Barcelona, transmisja meczu

Starcie między Valencią a Barceloną oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach La Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Mestalla już w tę sobotę, 23 maja o godzinie 21:00.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.