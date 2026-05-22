Valencia CF – FC Barcelona, typy i przewidywania
Valencia zmierzy się z Barceloną w spotkaniu w ramach ostatniej 38. kolejki La Ligi. Drużyna Nietoperzy z dorobkiem 46 punktów zajmuje 9. miejsce w tabeli, wciąż mając matematyczne szanse na awans do europejskich pucharów. Z kolei ekipa Dumy Katalonii zgromadziła aż 94 oczka, dzięki czemu przewodzi stawce i jest już pewna obrony tytułu mistrzowskiego. Mecz na zakończenie sezonu zapowiada się więc jako potyczka drużyn o innych celach. Początek starcia na Estadio Mestalla już w sobotę, 23 maja o godzinie 21:00.
- Zobacz: tabela La Ligi
Między Valencią a Barceloną widać wyraźną różnicę w jakości piłkarskiej oraz stabilności formy w całym sezonie. W związku z tym stawiam na zwycięstwo ekipy Blaugrany, co według mnie jest możliwym scenariuszem w tym spotkaniu. Mój typ: wygrana Barcelony.
Valencia CF – FC Barcelona, sytuacja kadrowa
Valencia przystąpi do tego spotkania mocno osłabiona kadrowo. W zespole gospodarzy zabraknie bowiem Lucasa Beltrana, Eraya Comerta, Jose Copete, Mouctara Diakhaby’ego, Dimitriego Foulquiera, Jose Gayi oraz Renzo Saravii. FC Barcelona również nie zagra w optymalnym składzie. Drużyna gości będzie musiała radzić sobie bez Frenkiego de Jonga, Fermina Lopeza oraz Lamine’a Yamala, którego nieobecność jest szczególnie odczuwalna.
*Reklama
Oglądaj wszystkie mecze La Liga ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOALSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Valencia CF – FC Barcelona, ostatnie wyniki
Valencia w dwóch ostatnich kolejkach La Ligi, jak na swoje standardy, zaprezentowała się ze znakomitej strony. Ekipa Nietoperzy wygrała 4:3 z Realem Sociedad w emocjonującym meczu i zremisowała 1:1 z Rayo Vallecano. FC Barcelona w tym samym czasie zanotowała zwycięstwo 3:1 nad Realem Betis, ale także niespodziewaną porażkę 0:1 z Deportivo Alaves.
Valencia CF – FC Barcelona, historia
Historia ostatnich bezpośrednich spotkań Valencii z Barceloną jest zdecydowanie jednostronna. W pięciu poprzednich meczach komplet zwycięstw zanotowała bowiem ekipa Dumy Katalonii, a drużyna Nietoperzy nie zdołała wygrać ani razu, podobnie jak nie padł w tym czasie żaden remis. Opisywane statystyki pokazują dominację Barcelony.
Valencia CF – FC Barcelona, kursy bukmacherskie
Według obliczeń bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy obronili tytuł mistrzowski w hiszpańskiej ekstraklasie. Kurs na wygraną Valencii wynosi około 3.60, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.80. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Valencia CF – FC Barcelona, przewidywane składy
Valencia: Dimitrievski – Vazquez, Pepelu, Tarrega, Correia – Ugrinić, Rodriguez – Rioja, Guerra, Lopez – Hugo Duro
Barcelona: Szczęsny – Cancelo, Martin, Cubarsi, Kounde – Bernal, Pedri, Olmo, Gavi – Raphinha, Lewandowski
Valencia CF – FC Barcelona, transmisja meczu
Starcie między Valencią a Barceloną oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach La Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Mestalla już w tę sobotę, 23 maja o godzinie 21:00.
*Reklama
Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STSSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.