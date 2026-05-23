AFC Sunderland – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (24.05.2026)

16:26, 23. maja 2026
Oskar Szatraj
Sunderland - Chelsea typy i kursy na mecz 38. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Sunderland – Chelsea: typy bukmacherskie

W ramach 38. kolejki Premier League na Stadium of Light zobaczymy mecz godny ostatniej serii gier w angielskiej elicie. Sunderland zagra z Chelsea, którą zdążył już pokonać w tym sezonie. Kolejny taki sukces byłby jeszcze bardziej prestiżowy, ponieważ niedzielny pojedynek to bezpośrednie starcie o awans do europejskich pucharów. Z obu stron spodziewamy się zaciekłej walki do ostatniej minuty, co powinno przełożyć się na emocjonujące widowisko. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Obie drużyny strzelą
*Kursy z 22.05.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Sunderland – Chelsea: ostatnie wyniki

W minionej kolejce Sunderland rywalizował na wyjeździe z Evertonem. Spotkanie to okazało się być bardzo istotne dla beniaminka, który wygrał 3:1. Wyniki ligowych rywali okazały się na tyle korzystne, że beniaminek wciąż jest w grze o awans do europejskich pucharów. Jeszcze wcześniej Sunderland podejmował u siebie Manchester United, z którym zremisował bezbramkowo.

Kryzys Chelsea w Premier League wiązał się dla niej z utratą miejsca w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. W pewnym momencie wydawało się nawet, że The Blues w ogóle nie będziemy oglądać w rozgrywkach międzynarodowych. Tymczasem Chelsea sprawiła kibicom miłą niespodziankę i pokonała Tottenham w niedawnych derbach Londynu. Po zwycięstwie 2:1 The Blues zyskali nawet szansę na udział w Lidze Europy.

Sunderland – Chelsea: historia

Piłkarze Chelsea zaliczyli w tym sezonie wiele rozczarowujących wyników. Jeden z nich miał miejsce w październiku ubiegłego roku, kiedy to The Blues okazali się minimalnie słabsi od Sunderlandu. Beniaminek niespodziewanie wygrał w Londynie 2:1.

Sunderland – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Chelsea, o czym świadczy współczynnik 2.02 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Sunderland, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.50. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.40.

Sunderland
Remis
Chelsea
3.50
3.45
2.02
3.45
3.75
2.02
3.48
3.63
1.97
3.50
3.75
2.02
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 maja 2026 06:04

Sunderland – Chelsea: kto wygra?

  • Wygrana Sunderlandu
  • Remis
  • Wygrana Chelsea
Sunderland – Chelsea: przewidywane składy

Sunderland: Roefs; Geertruida, Mukiele, O’Nien, Mandava; Xhaka, Sadiki; Hume, Le Fee, Angulo; Brobbey

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Santos; Neto, Palmer, Fernandez; Joao Pedro

Sunderland – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Sunderland – Chelsead odbędzie się w niedzielę (24 maja) o godzinie 17:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 6. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

