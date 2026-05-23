Brighton & Hove Albion – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (24.05.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Brighton – Manchester United: typy bukmacherskie

W ramach 38. kolejki Premier League na Amex Stadium zobaczymy mecz Brighton kontra Manchester United. Presja zwycięstwa ciążyć będzie na zespole gości, jednak to gospodarze wciąż grają o poważne cele. Stawką jest ich udział w europejskich pucharach. Konieczne do realizacji tego marzenia może okazać się zapunktowanie z Czerwonymi Diabłami. Jak potoczy się ten pojedynek? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,50 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brighton – Manchester United: ostatnie wyniki

Ostatni forma piłkarzy Brighton jest zbieżna z ich pozycją w tabeli. Popularne Mewy utrzymują się w górnej połowie tabeli, będąc na pozycji, które premiuje je awansem do następnej edycji europejskich pucharów. Fabian Hürzeler przed własną publicznością rozbili 3:0 Chelsea oraz Wolverhampton. Z kolei na wyjazdach okazali się słabsi od Newcastle (1:3) i Leeds United (0:1).

Najlepszą drużyną w angielskiej elicie za okres pięciu ostatnich meczów jest Manchester United. Czerwone Diabły jako jeden z czterech zespołów nie dał się pokonać ani razu w tym okresie. Bilans 4-1-0 zapewnił 13 punktów oraz pewność skończenia sezonu 2025/2026 na trzecim stopniu podium. Niedawno Michael Carrick i spółka ograli 3:2 Nottingham Forest.

Brighton – Manchester United: historia

Manchester United nie może być zadowolony z bilansu bezpośrednich meczów z Brighton. Kibice na Old Trafford obejrzeli wygraną swoich ulubieńców 4:2, ale byli też świadkami rozczarowującej porażki 1:2 w Pucharze Anglii.

Brighton – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester City, o czym świadczy współczynnik 1.70 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Bournemouth, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.50. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.40.

Brighton – Manchester United: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Brighton

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana Brighton

Remis

Wygrana Manchesteru United 0 Votes

Brighton – Manchester United: przewidywane składy

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Cuyper; Hinshelwood, Baleba, Gross; Minteh, Welbeck, Kadioglu

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Mount; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Brighton – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Brighton – Manchester United odbędzie się w niedzielę (24 maja) o godzinie 17:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 4. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.