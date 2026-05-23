Brighton & Hove Albion – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (24.05.2026)

16:10, 23. maja 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Brighton – Manchester United typy i kursy na mecz 38. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Mason Mount
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Brighton – Manchester United: typy bukmacherskie

W ramach 38. kolejki Premier League na Amex Stadium zobaczymy mecz Brighton kontra Manchester United. Presja zwycięstwa ciążyć będzie na zespole gości, jednak to gospodarze wciąż grają o poważne cele. Stawką jest ich udział w europejskich pucharach. Konieczne do realizacji tego marzenia może okazać się zapunktowanie z Czerwonymi Diabłami. Jak potoczy się ten pojedynek? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,50
Obie drużyny strzelą
przejdź do STS
*Kursy z 19.05.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do CANAL+ online w promocji STS i oglądaj Ekstraklasę, Premier League oraz Ligę Mistrzów ZA DARMO aż do finału! Sprawdź, jak otrzymać voucher

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brighton – Manchester United: ostatnie wyniki

Ostatni forma piłkarzy Brighton jest zbieżna z ich pozycją w tabeli. Popularne Mewy utrzymują się w górnej połowie tabeli, będąc na pozycji, które premiuje je awansem do następnej edycji europejskich pucharów. Fabian Hürzeler przed własną publicznością rozbili 3:0 Chelsea oraz Wolverhampton. Z kolei na wyjazdach okazali się słabsi od Newcastle (1:3) i Leeds United (0:1).

Najlepszą drużyną w angielskiej elicie za okres pięciu ostatnich meczów jest Manchester United. Czerwone Diabły jako jeden z czterech zespołów nie dał się pokonać ani razu w tym okresie. Bilans 4-1-0 zapewnił 13 punktów oraz pewność skończenia sezonu 2025/2026 na trzecim stopniu podium. Niedawno Michael Carrick i spółka ograli 3:2 Nottingham Forest.

Brighton – Manchester United: historia

Manchester United nie może być zadowolony z bilansu bezpośrednich meczów z Brighton. Kibice na Old Trafford obejrzeli wygraną swoich ulubieńców 4:2, ale byli też świadkami rozczarowującej porażki 1:2 w Pucharze Anglii.

Brighton – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester City, o czym świadczy współczynnik 1.70 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Bournemouth, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.50. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.40.

Brighton
Remis
Manchester United
1.88
3.80
3.60
1.82
4.15
3.85
1.81
4.05
3.70
1.88
4.15
3.85
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 maja 2026 22:18

Brighton – Manchester United: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Brighton
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru United
  • Wygrana Brighton
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru United

0 Votes

Brighton – Manchester United: przewidywane składy

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Cuyper; Hinshelwood, Baleba, Gross; Minteh, Welbeck, Kadioglu

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Mount; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Brighton – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Brighton – Manchester United odbędzie się w niedzielę (24 maja) o godzinie 17:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 4. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.