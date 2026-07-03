Manchester United walczy o podpis wahadłowego. Tyle zaoferuje

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Lewis Hall

Lewis Hall przejdzie do Manchesteru United?

Manchester United zamierza wykorzystać trwające letnie okienko transferowe do wzmocnienia lewej strony defensywy. Trener drużyny Czerwonych Diabłów – Michael Carrick – uważa, że obecna obsada tej pozycji nie gwarantuje odpowiedniej jakości i rywalizacji na najwyższym poziomie. Z tego względu władze klubu z Old Trafford rozpoczęły poszukiwania nowego lewego obrońcy, który mógłby od razu włączyć się do walki o miejsce w podstawowym składzie.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Manchester United poważnie zainteresował się Lewisem Hallem z Newcastle United. 21-letni boczny defensor znajduje się na samym szczycie listy życzeń angielskiego potentata. Co więcej, działacze Czerwonych Diabłów mają przygotowywać ofertę opiewającą na około 50 milionów euro za utalentowanego wahadłowego. Wspomniane Newcastle nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem, dlatego negocjacje mogą okazać się wymagające.

Czterokrotny reprezentant Anglii występuje w barwach zespołu Srok od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na St James’ Park z Chelsea. Początkowo grał na zasadzie wypożyczenia, a rok później został wykupiony za ponad 30 milionów euro. W minionym sezonie lewy obrońca rozegrał 47 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na blisko 40 milionów euro, choć oczekiwania Newcastle są jeszcze wyższe.

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