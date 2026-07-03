Salah i Egipt grają dalej! Rzuty karne wyłoniły zwycięzcę [WIDEO]

Reprezentacja Egiptu pokonała Australię w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Po 120. minutach był remis (1:1).

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Egipt pokonał Australię po rzutach karnych

Reprezentacja Australii rywalizowała z Egiptem w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Dla obu drużyn była to szansa, aby wyrównać najlepszy wynik w historii występów na mundialu. Do tej pory najdalej dotarli do 1/8 finału. Wynik poprawić będzie mógł Egipt.

Lepiej w meczu wszedł Egipt, który jako pierwszy wyszedł na prowadzenie. W 13. minucie drużyna z Afryki otrzymała rzut wolny. Mohamed Salah i spółka rozegrali go w ciekawy sposób, ale piłka po strzale Ashoura odbiła się od obrońców i wróciła pod nogi jednego z zawodników egipskich. Podopieczni trenera Hassana raz jeszcze spróbowali zagrozić bramce, posyłając dośrodkowanie w pole karne. Wrzutka trafiła na głowę Ashoura, który skierował futbolówkę do bramki.

Tak się wykorzystuje dośrodkowania!



Ashour idealnie odnalazł się w polu karnym i precyzyjnym strzałem głową otworzył wynik spotkania!



Egipt prowadzi z Australią 1:0 w meczu o awans do 1/8 finału mistrzostw świata! ⚽



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Po zdobyciu gola gra reprezentacji Egiptu uległa zmianie. Oddali inicjatywę rywalom, ale Australia nie była w stanie doprowadzić do wyrównania. Pierwsza połowa zakończyła się więc zwycięstwem Faraonów. W drugiej części gry ponownie oglądaliśmy dominację Australijczyków. W 55. minucie doprowadzili do remisu, korzystając z nieszczęścia rywali. Samobójczego gola strzelił Mohamed Hany.

Mamy remis w meczu Australii z Egiptem! 😱



Mohamed Hany „perfekcyjnym” strzałem pakuje piłkę do własnej bramki i daje Australijczykom wyrównanie! 1:1 w meczu o awans do 1/8 finału mistrzostw świata!



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/rjfHHNfDnM pic.twitter.com/qQZk9Flaqk — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 3, 2026

W końcówce meczu Egipt przycisnął i stworzył dwie groźne sytuacje, ale zabrakło szczęścia oraz skuteczności. Po dziewięćdziesięciu minutach był remis (1:1). Potrzebna więc była dogrywka. W dodatkowych trzydziestu minutach obie drużyny były bardzo ostrożne, nie chcąc popełnić błędu. Stroną przeważającą był jednak Egipt, który kreował groźniejsze akcje. O wszystkim przesądził dopiero konkurs rzutów karnych. Po serii jedenastek lepsza okazała się drużyna Mohameda Salaha.

Australia 1:1 Egipt (55′ Hany sam. – 13′ Ashour)